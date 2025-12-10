Οικονομία | Ελλάδα

Εξοικονομώ 2025: 20.840 νοικοκυριά στην πρώτη φάση

Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την 1η Απόφαση Υπαγωγής ωφελούμενων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης για τα νοικοκυριά.

Στην πρώτη αυτή φάση υπάγονται 20.840 ωφελούμενοι από όλη τη χώρα, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συνολική επιδότηση (δέσμευση) 464.897.111,57 ευρώ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών και λοιπών δαπανών 586.767.055,31 ευρώ, καλύπτοντας τόσο παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όσο και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, κάθε ωφελούμενος λαμβάνει Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής με πλήρη εικόνα του έργου για το οποίο έχει κάνει αίτηση:

  • αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων
  • χρονοδιάγραμμα
  • επιλέξιμο προϋπολογισμό
  • ποσοστό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τριάντα (30) ημέρες από την ενημέρωση του ωφελούμενου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως με ευθύνη του ωφελούμενου, κινείται η προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια εάν το επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής, παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους του «Εξοικονομώ 2025» να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος https://exoikonomo2025.gov.gr/.

