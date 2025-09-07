Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ: Συζητήσεις για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Η φετινή παρουσία του ΕΒΕΑ επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και τη δημιουργία ενός δυναμικού μέλλοντος για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες προκλήσεις και τάσεις της οικονομίας.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η φετινή παρουσία του ΕΒΕΑ επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και τη δημιουργία ενός δυναμικού μέλλοντος για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες προκλήσεις και τάσεις της οικονομίας.

Καινοτομία & Εξωστρέφεια

Οι εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, εστιάστηκαν στην εξωστρέφεια και την καινοτομία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εκδήλωση "Innovate, Export, Invest: UK–Greece Synergies for the Future", που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, o Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε το Μέλος της Δ.Ε. του ΕΒΕΑ κ. Φάνης Ματσόπουλος. Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας ευκαιρίες στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των ελληνοβρετανικών επιχειρηματικών σχέσεων και ανέδειξε τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πρόσβαση στη βρετανική αγορά.

Τα κυριότερα εμπόδια περιλαμβάνουν τις ρυθμιστικές και τελωνειακές δυσκολίες λόγω του Brexit, την έλλειψη επιχειρηματικών δικτύων και πληροφόρησης, το υψηλό κόστος logistics και την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων. Για την αντιμετώπισή τους, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε τη δημιουργία γραφείου liaison στο Λονδίνο, τη διοργάνωση B2B forums, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ενεργοποίηση της ελληνικής διασποράς.

Υπογράμμισε, επίσης, τις ευκαιρίες για συνέργειες σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η τεχνολογία, η πράσινη οικονομία και η ναυτιλία. Για την εδραίωση ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας, προτάθηκε η σύναψη διμερών συμφωνιών, η δημιουργία Business Councils και η παροχή φορολογικών κινήτρων. Από την πλευρά του, ο κ. Lodge τόνισε ότι η χώρα του είναι πάντα ανοικτή στους Έλληνες επιχειρηματίες και ειδικά τους μικρούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με τις φίλες χώρες της ΕΕ όπως η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχευση σε εταιρείες υψηλής προστιθέμενη αξίας οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολλές πιθανότητες να συνάψουν συμφωνίες. Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση μέσω σειράς διαδικασιών όπως η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας που θα καταλήξει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Ακολούθησε η συζήτηση για τη δυναμική συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το ΕΒΕΑ, με ομιλητές τον τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Γιάννη Μπρατάκο και τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΤΕ, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας. Ο κ. Χαρδαλιάς και ο κ. Μπρατάκος παρουσίασαν τις κοινές δράσεις τους για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της εξωστρέφειας και τη στήριξη των καινοτόμων εγχειρημάτων στην περιοχή της Αττικής. Στην εκδήλωση, τονίστηκε ο κεντρικός ρόλος της Αττικής ως κινητήριας δύναμης της ελληνικής οικονομίας, συγκεντρώνοντας πάνω από το μισό ΑΕΠ της χώρας. Ακόμη, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές της Περιφέρειας. Ως βασικά προβλήματα αναγνωρίστηκαν το κυκλοφοριακό, το παρεμπόριο και οι ελλείψεις σε υποδομές. Για την αντιμετώπισή τους, προτάθηκαν συντονιστικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενός πενταετούς σχεδίου κυκλοφορίας και η στήριξη των πράσινων μεταφορών.

Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, τονίζοντας την ανάγκη για φορολογικά κίνητρα και τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μπρατάκος πρότεινε, επίσης, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ενσωμάτωση της Αττικής σε ένα εθνικό σχέδιο εξαγωγών. Τέλος, επισήμανε ότι η Περιφέρεια μπορεί να λειτουργήσει ως «πιλότος» για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, μέσω της αναβάθμισης των βιομηχανικών πάρκων και της προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων.

Στο πάνελ με θέμα "Startups - Ο δρόμος για την επιτυχία", που συνδιοργανώθηκε με την ΕΑΤΕ, εκπρόσωποι από επιτυχημένες startups, όπως οι Optimems και AGENSO, και ειδικοί από τον χώρο της καινοτομίας, όπως το venture capital Metavallon, μοιράστηκαν την εμπειρία τους με το κοινό. O κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΤΕ, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για χρηματοδότηση των startups. Συντονιστής της ενότητας ήταν ο κ. Γιάννης Διονάτος, Δημοσιογράφος και Ιδρυτής EMEA MEDIA.

Η συζήτηση, ανέδειξε τα βασικά συστατικά της επιτυχίας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η ανθεκτικότητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ανάπτυξη δικτύων.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & ESG

Η θεματική ενότητα «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» έθεσε στο επίκεντρο τις αρχές ESG (Environmental, Social, Governance). Η εκδήλωση «ESG 3.0: Προκλήσεις και ευκαιρίες» ανέδειξε τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εναρκτήρια ομιλία του Δρ. Σπύρου Αρσένη, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των ESG για την ανθεκτικότητα και την μακροπρόθεσμη αξία των επιχειρήσεων. Ακολούθησαν τρεις θεματικές ενότητες που κάλυψαν τους επιμέρους πυλώνες των κριτηρίων. Το πρώτο πάνελ, με θέμα την Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική, συντονίστηκε από την κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Amcham, και ανέδειξε την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και υιοθέτηση σύγχρονων διοικητικών μοντέλων. Η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α' Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, η κα Ράνια Αικατερινάρη Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ και η κα Φαίη Μακαντάση Διευθύντρια Ερευνών Διανέοσις, μοιράστηκαν πολύτιμες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Στο δεύτερο πάνελ, με συντονιστή τον Δρ. Σπύρο Αρσένη, εξετάστηκαν οι διαστάσεις της Κοινωνικής Ευθύνης και Συμπερίληψης. Οι ομιλητές, κ. Ανδρέας Μπεκυράς, Μέλος Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΑ και η κα Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΑΤΕ, τόνισαν τον ρόλο των επιχειρήσεων στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, το πάνελ για το Περιβάλλον, με συντονιστή τον Δρ. Παναγιώτη Κετικίδη, Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ανέλυσε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση. Οι τοποθετήσεις των κ.κ. Ευάγγελου Μπεκιάρη Προέδρου ΕΚΕΤΑ, Δρ. Χρήστου Ριτζούλη Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και κ. Δημήτρη Μέλος του Περιφερειακού Λακασά CEO Olympia Electronics, υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία και βιώσιμες πρακτικές.

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης, που παρουσίασαν οι Δρ. Σπύρος Αρσένης και κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, κατέδειξαν την αναγκαιότητα για ένα κοινό όραμα και μια συνεργατική προσπάθεια για την ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Το ΕΒΕΑ, μέσω των δράσεων αυτών, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασικός πυλώνας στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσής της με διεθνείς αγορές και καινοτόμες πρακτικές.

