Η OpenAI μπαίνει στα «χωράφια» του Linkedin - Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας με χρήση AI

Η πλατφόρμα της κατασκευάστριας του ChatGPT που θα ονομάζεται «OpenAI Jobs Platform» θα αντιστοιχεί τον υποψήφιο με την κατάλληλη θέση εργασίας ανάλογα με τα προσόντα του με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Μία νέα πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας που θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζει η OpenAI ως μέρος της στρατηγικής της να επεκτείνει την χρήση της αναπτύσσοντας εφαρμογές για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα της κατασκευάστριας του ChatGPT που θα ονομάζεται «OpenAI Jobs Platform» θα αντιστοιχεί τον υποψήφιο με την κατάλληλη θέση εργασίας ανάλογα με τα προσόντα του με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπαίνοντας σε μεγάλο βαθμό «στα χωράφια» του Linkedin της Microsoft.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η πλατφόρμα δεν θα είναι απλά ένας τρόπος για τις μεγάλες εταιρείες να προσελκύσουν περισσότερα ταλέντα. Θα έχει τμήμα αφιερωμένο στο να βοηθά μικρές επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές και τις τοπικές κυβερνήσεις να βρουν τα ταλέντα της τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζονται για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες», δήλωσε η Fidji Simo επικεφαλής εφαρμογών στην OpenAI.

Η ίδια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλατφόρμα, ωστόσο εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στο TechCrunch ότι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2026.

Επιπλέον, η OpenAI θα παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα πιστοποίησης συνδεδεμένο με την OpenAI Academy, την διαδικτυακή πλατφόρμα που διδάσκει τους εργαζόμενους πώς μπορούν να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους πιο αποτελεσματικά. Η υπηρεσία αυτή επίσης έρχεται να ανταγωνιστεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Linkedin που επίσης προσφέρει βιντεοσκοπημένα μαθήματα στο πεδίο των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και της δημιουργικότητας παρέχοντας πιστοποιητικό παρακολούθησης.