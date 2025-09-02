ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ σε συνέχεια της εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Σεπτεμβρίου 2025, η οποία εξέλεξε επτά (7) μέλη του Δ.Σ. και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.
Το Δ.Σ της Εταιρείας κατά την από 02.09.2025 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
- Ηλίας Γεωργαντάς, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Σπύρος Γιαμάς, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Κωνσταντίνος Ζιώγας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου,
- Αθανάσιος Παραλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Μάνθα Βαρελά, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Αθανάσιος Κατσίκας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Μαρίκα Ρέλλα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του και έως τις 02/09/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018.