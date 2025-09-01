Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Πλασματικά εισοδήματα από τραπεζικά λάθη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει επιχειρηματίες και φορολογουμένους: Τη δημιουργία πλασματικών εισοδημάτων λόγω λανθασμένων τραπεζικών καταχωρήσεων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς κατέθεσε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Εθν. Οικονομίας Οικονομικών κ. Κ. Πιερρακάκη, τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Γ. Χαρδούβελη, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει επιχειρηματίες και φορολογουμένους: Τη δημιουργία πλασματικών εισοδημάτων λόγω λανθασμένων τραπεζικών καταχωρήσεων.

Το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στον κωδικό 049, ο οποίος αφορά δαπάνες που αποστέλλονται αυτόματα από τις τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα συστήματα καταγραφής δεν διαχωρίζουν επαρκώς την προσωπική από την επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε αποτυπώνουν με ακρίβεια τη φύση των συναλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ποσά ως "εισπράξεις" ή "καταναλωτικές δαπάνες", χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματικά δεδομένα.

Οι επιχειρηματίες καλούνται να αποδείξουν την ανυπαρξία συναλλαγών ή εισοδημάτων, αντιμετωπίζοντας το βάρος τεχνικών φορολογικών ελέγχων, με συνέπειες που φτάνουν μέχρι και την αναίτια φορολογική επιβάρυνση ή την εμπλοκή σε χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά:

-τη διορθωτική παρέμβαση της ΑΑΔΕ και των τραπεζών,

-την αναβάθμιση των μηχανισμών αποστολής και διασταύρωσης δεδομένων και

-τη θεσμοθέτηση μηχανισμού διόρθωσης, χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.



Σε μια περίοδο που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται για τη βιωσιμότητά τους, δεν είναι ανεκτό να αντιμετωπίζονται ως ύποπτες ή να επιβαρύνονται φορολογικά εξαιτίας σφαλμάτων τρίτων.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, συνεχίζει να υπερασπίζεται με συνέπεια τη δίκαιη και λογική αντιμετώπιση του επιχειρείν, ζητώντας λύσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την κανονικότητα στην αγορά.

