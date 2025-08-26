Μασκ: Μηνύει και επίσημα Apple και Open AI για αθέμιτο ανταγωνισμό

Στην αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Τέξας, οι εταιρείες του Μασκ ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει κανένας βάσιμος επιχειρηματικός λόγος για να είναι αποκλειστική η συμφωνία Apple-OpenAI» υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει δυσκολέψει τον ανταγωνισμό.

Πριν λίγες ημέρες ο Έλον Μασκ είχε κατηγορήσει την Apple ότι επιτρέπει μόνο στο ChatGPT της OpenAI να διεκδικεί την κορυφαία θέση στην κατάταξη του App Store, «μπλοκάροντας» ουσιαστικά τo app του Grok, του chatbot που ανέπτυξε η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI, ιδιοκτησίας Μασκ. Τότε ανέφερε ότι ήταν έτοιμος να λάβει «άμεσα νομικά μέτρα».

Πλέον, τα έλαβε και επίσημα, αφού X και xAI, κατέθεσαν αγωγή που στοχεύει στην απόφαση της Apple να ενσωματώσει το chatbot της OpenAI στα λειτουργικά συστήματα των smartphone της, μια αποκλειστική συμφωνία που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζει το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Τέξας, οι εταιρείες του Μασκ ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει κανένας βάσιμος επιχειρηματικός λόγος για να είναι αποκλειστική η συμφωνία Apple-OpenAI» υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει δυσκολέψει τον ανταγωνισμό.

Αναφέρει ότι η συμφωνία έδωσε επίσης στην εφαρμογή ChatGPT ένα πλεονέκτημα στο App Store, «ενισχύοντας τις λήψεις της σε σχέση με άλλα chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης».

Όπως ανέφεραν οι δύο εταιρείες στην αγωγή, «η συμφωνία Apple-OpenAI έχει αποκλείσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και έχει μειώσει την ποιότητα και την καινοτομία». «Όλες αυτές οι επιπτώσεις έχουν, με τη σειρά τους, βοηθήσει την OpenAI και την Apple να διατηρήσουν τα μονοπώλιά τους» τονίζεται.

Η OpenAI ελέγχει περίπου το 80% της αγοράς chatbot με τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αγωγή, ενώ η Apple διεκδικεί περίπου το 65% της αγοράς smartphone.

Ο Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI ίδρυσαν μαζί την OpenAI το 2015. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες έχουν γίνει έκτοτε σκληροί αντίπαλοι, με τον κ. Μασκ να κατηγορεί τον κ. Άλτμαν ότι οδήγησε την OpenAI πολύ μακριά από το αρχικό της όραμα. Οι διαμάχες τους έχουν ενταθεί καθώς ο Μασκ ξεκίνησε τις δικές του εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των xAI και Grok, μιας εναλλακτικής λύσης για τα chatbot.