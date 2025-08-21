Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Φρένο στις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού για το νέο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης βάζει η Meta, τερματίζοντας μια έξαρση δαπανών που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα με την απόκτηση στελεχών και μηχανικών AI έναντι παχυλών μισθών, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Η παύση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal, η οποία ανέφερε ότι το «πάγωμα» τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και ήρθε εν μέσω μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του ομίλου, όπως αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο CNBC, εκπρόσωπος της Meta ανέφερε ότι η παύση ήταν απλώς ένας οργανωτικός σχεδιασμός που αποσκοπεί στην «δημιουργία μιας σταθερής δομής για τις νέες μας προσπάθειες υπερ-νοημοσύνης μετά την προσέλκυση ατόμων και την πραγματοποίηση ασκήσεων επάνω σε ετήσιο προϋπολογισμό και σχεδιασμό», όπως

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, μια πρόσφατη αναδιάρθρωση εντός της Meta έχει διαιρέσει τις προσπάθειές της για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε τέσσερις ομάδες. Αυτές περιλαμβάνουν μια ομάδα που επικεντρώνεται στην κατασκευή μηχανών υπερ-νοημοσύνης, με την ονομασία «εργαστήριο TBD» ή «To Be Determined», ένα τμήμα προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, ένα τμήμα υποδομών και ένα τμήμα που επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμα έργα και εξερεύνηση.

Πρόσθεσε ότι και οι τέσσερις ομάδες ανήκουν στα «Meta Superintelligence Labs», ένα όνομα που αντικατοπτρίζει την επιθυμία του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ να δημιουργήσει Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορεί να ξεπεράσει τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε γνωστικές εργασίες.

Επιδιώκοντας αυτόν τον στόχο, η Meta έχει επενδύσει δυναμικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη φέτος. Αυτό περιλάμβανε προσπάθειες για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων από άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, με προσφορές που λέγεται ότι περιλαμβάνουν μπόνους υπογραφής έως και 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σε μια από τις πιο δυναμικές κινήσεις της, η Meta απέκτησε τον Alexandr Wang, ιδρυτή της Scale AI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είδε τη μητρική εταιρεία του Facebook να καταβάλλει 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα 49% μερίδιο στην νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Wang ηγείται τώρα του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση της σειράς Llama, η οποία αποτελείται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα.

Υπερβολικά μεγάλα έξοδα;

Ενώ η επιθετική στρατηγική προσλήψεων της Meta έχει γίνει πρωτοσέλιδο τους τελευταίους μήνες για τις υψηλές τιμές της, άλλες εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν επίσης επενδύσει δισεκατομμύρια σε ταλέντα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και σε υποδομές Έρευνας και Ανάπτυξης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, η ξαφνική παύση των προσλήψεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον ιδιοκτήτη του Facebook και του Instagram έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη κινούνται πολύ γρήγορα και μιας ευρύτερης εκποίησης αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε μια ομάδα δημοσιογράφων ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται σε μια φούσκα.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές τεχνολογίας και επενδυτές διαφωνούν με την έννοια της φούσκας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο Άλτμαν είναι το χρυσό παιδί της Επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα μπορούσαν να υπάρχουν πτυχές της αλυσίδας της Τεχνητής Νοημοσύνης που δείχνουν κάποιo «αφρό» με την πάροδο του χρόνου, αλλά συνολικά, πιστεύουμε ότι οι μετοχές τεχνολογίας είναι υποτιμημένες σε σχέση με αυτήν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση», δήλωσε ο αναλυτής τεχνολογίας Νταν Άιβς της Wedbush Securities.

Απέρριψε επίσης την ιδέα ότι η Meta μπορεί να μειώνει τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη με ουσιαστικό τρόπο, λέγοντας ότι η Meta βρίσκεται απλώς σε «λειτουργία πέψης» μετά από μια τεράστια έξαρση δαπανών.

«Μετά από αρκετές προσφορές εξαγοράς και προσλήψεις εννιαψήφιων αριθμών, θεωρώ το πάγωμα των προσλήψεων ως ένα φυσικό σημείο ανάπαυσης για τη Meta», πρόσθεσε ο Daniel Newman, Διευθύνων Σύμβουλος της Futurum Group.