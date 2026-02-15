Ειδήσεις | Ελλάδα

Xατζηδάκης για την απώλεια της 'Αννας Ψαρούδα - Μπενάκη: Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα

Ήταν πολύ σημαντικό στέλεχος της ΝΔ, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια της 'Αννας Ψαρούδα - Μπενάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει:

"Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την 'Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της", σημειώνει κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

