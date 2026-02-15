Θεμιστοκλέους: Tο ΕΣΥ βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη φάση από την ίδρυσή του

Η Κυβέρνηση λειτουργεί με όραμα, σχέδιο και υπευθυνότητα, και γι’ αυτό προσελκύει διαρκώς σημαντικές δωρεές για την Υγεία, αναφέρει ο υφυπ. Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξη του στο ACTION 24 αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα του ΕΣΥ, στη μείωση των χρόνων αναμονής στα επείγοντα και στα χειρουργεία, στα προγράμματα πρόληψης, στην αξιολόγηση από τους ασθενείς, στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, στις ανακαινίσεις υποδομών και στις δωρεές για την Υγεία.

Αναφορικά με τη συνολική εικόνα του ΕΣΥ

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη φάση από την ίδρυσή του, επισημαίνοντας ότι παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες και προβλήματα προς διόρθωση, η πρόοδος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι εμφανής. Τόνισε ότι έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι υποδομές, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι χρόνοι εξυπηρέτησης, ενώ ανέφερε ως παραδείγματα τη δυνατότητα αποστολής φαρμάκων στο σπίτι, το ταχύτερο κλείσιμο ραντεβού σε σχέση με το παρελθόν και τη σημαντική μείωση της αναμονής για χειρουργικές πράξεις. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: «το αφήγημα περί κατάρρευσης του συστήματος επαναλαμβάνεται διαχρονικά, ωστόσο σήμερα το σύστημα διαθέτει τους περισσότερους πόρους και το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ».

Αναφορικά με την πρόληψη

Ο Υφυπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη μετατόπιση της πολιτικής Υγείας από τη διαχείριση της νόσου στην πρόληψη. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «υλοποιείται ένα ευρύ εθνικό πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, με συμμετοχή που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια πολίτες». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα οργανωμένα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο, καθώς και στο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, τονίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση έχει ήδη οδηγήσει σε διάσωση χιλιάδων ανθρώπων. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών όταν λαμβάνουν τη σχετική ειδοποίηση για προληπτικό έλεγχο.

Αναφορικά με την πίεση από γρίπη και τις προσελεύσεις στα ΤΕΠ

Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στην εποχική επιβάρυνση του συστήματος, σημείωσε ότι: «τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται κάμψη του κύματος γρίπης και το πιθανότερο είναι πως έχει ξεπεραστεί η κορύφωση». Τόνισε ότι, παρότι η προσέλευση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών παραμένει αυξημένη, με περίπου 100.000 πολίτες να έχουν προσέλθει τον Ιανουάριο, οι δείκτες θνησιμότητας κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με προηγούμενες χρονιές και έχει εμβολιαστεί σημαντικός αριθμός πολιτών.

Αναφορικά με τη μείωση των χρόνων αναμονής στα Επείγοντα

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε στοιχεία για τη μείωση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης στα επείγοντα, αναφέροντας ότι: «πριν από έναν χρόνο ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν περίπου 9 ώρες, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στις 4 έως 4,5 ώρες, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης πίεσης λόγω γρίπης». Διευκρίνισε ότι ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει όλο τον διαγνωστικό κύκλο. Όπως ανέφερε, οι επιδόσεις αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορικά με την αξιολόγηση από τους ασθενείς

Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς μετά το εξιτήριο. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «το δείγμα ξεπερνά τις 40.000 απαντήσεις και το 75% χαρακτηρίζει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή. Το 93% δηλώνει ότι βρήκε γιατρό της απαιτούμενης ειδικότητας». Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις υψηλές αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την περιποίηση από το προσωπικό, καθώς και για την καθαριότητα, ενώ χαμηλότερες βαθμολογίες καταγράφονται στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού και στην ποιότητα του φαγητού.

Αναφορικά με το νοσηλευτικό προσωπικό και τα βαρέα και ανθυγιεινά

Ο Υφυπουργός αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή αφορά την επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Ανέφερε ακόμα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ρύθμιση μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2026. Για τους γιατρούς σημείωσε ότι έχουν ήδη δοθεί αυξήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα ενίσχυσης πρέπει να δοθεί στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Αναφορικά με τις λίστες χειρουργείων

Ο κ. Θεμιστοκλέους, τόνισε ότι τα επείγοντα και τα ογκολογικά περιστατικά εξυπηρετούνται χωρίς αναμονή. Ανέφερε ότι: «στο παρελθόν υπήρχαν σε ορισμένες περιοχές αναμονές έως και 3 ή 4 ετών για «ψυχρά» περιστατικά, ενώ πλέον λειτουργεί πλήρως ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της λίστας. Στόχος μας είναι η συντριπτική πλειοψηφία των τακτικών χειρουργείων να πραγματοποιείται εντός τεσσάρων μηνών». Υπογράμμισε ότι οι γιατροί και το προσωπικό στηρίζουν στην πράξη το νέο σύστημα.

Αναφορικά με τις υποδομές και τις δωρεές

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων, επισημαίνοντας ότι ανακαινίζονται 86 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Διευκρίνισε ότι: «οι παρεμβάσεις δεν είναι επιφανειακές, αλλά αφορούν πλήρεις ανακατασκευές, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση δομών, οι οποίες δεν είχαν ανακαινιστεί στα χρόνια της κρίσης». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και εξειδικευμένες υποδομές, ενώ σημείωσε ότι κατασκευάζονται και τρία νέα νοσοκομεία με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027, καθώς και στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο που δρομολογείται στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη παρέμβαση στο «Αλεξάνδρα», αλλά και τη δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για το ΚΑΤ, η οποία συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η δωρεά αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου.

