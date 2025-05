Coinbase: Με το «δεξί» στον S&P 500 - Ράλι 22% για τη μετοχή

Η Coinbase θα αντικαταστήσει την Discover Financial Services, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την Capital One Financial.

Άλμα άνω του 22% σημειώνει η μετοχή της Coinbase, οδεύοντας προς το πιο έντονο ράλι που έχει σημειωθεί από την επομένη της εκλογικής νίκης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την εισαγωγή της στον διευρυμένο δείκτη S&P 500.

Σύμφωνα με το CNBC, η S&P Global ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως η Coinbase θα αντικαταστήσει την Discover Financial Services, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την Capital One Financial. Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 19 Μαΐου, με έναρξη από πριν από τις συναλλαγές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η μετοχή της Coinbase εκτινάχθηκε κατά 31% στις 6 Νοεμβρίου, την επομένη των αμερικανικών εκλογών, λόγω της αισιοδοξίας ότι η νέα κυβέρνηση θα υιοθετήσει πιο φιλικές πολιτικές για τα crypto, που «είδαν μαύρες ημέρες» κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Για να ενταχθεί μια εταιρεία στον S&P 500, πρέπει να έχει παρουσιάσει κέρδη κατά το τελευταίο τρίμηνο και να έχει σωρευτικά κέρδη κατά τα τέσσερα πιο πρόσφατα τρίμηνα.

Η Coinbase ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα καθαρά κέρδη ύψους 65,6 εκατ. δολαρίων ή 24 σεντς ανά μετοχή, από 1,18 δισ. δολάρια ή 4,40 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα, μετά τη συνεκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε κρυπτογράφηση. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε 2,03 δισ. δολάρια από 1,64 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα την εξαγορά της Deribit, της μεγαλύτερης πλατφόρμας στον κόσμο για συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης κρυπτονομισμάτων, έναντι 2,9 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά αυτή, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο της κρυπτογράφησης μέχρι σήμερα, θα βοηθήσει την Coinbase να διευρύνει το αποτύπωμά της εκτός των ΗΠΑ.

Οι μετοχές που προστίθενται στον S&P 500 συχνά αυξάνουν τη χρηματιστηριακή αξία τους.