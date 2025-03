Η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε Οικονομική Διεύθυνση της Χρονιάς στα Finance & Accounting Awards 2025

Με 11 βραβεύσεις, η εταιρεία επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον τομέα της Οικονομικής Διοίκησης, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και βιώσιμες λύσεις.

Η Lidl Ελλάς διακρίθηκε θριαμβευτικά ως Οικονομική Διεύθυνση της Χρονιάς στα Finance & Accounting Awards 2025, συγκεντρώνοντας 11 βραβεία (8 Gold και 3 Silver).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Οικονομική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τα τμήματα Λογιστικής Εμπορευμάτων, Γενικής Λογιστικής, Φορολογικού, Χρηματοοικονομικών & Project, ξεχώρισε για την υιοθέτηση καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη δέσμευσή της στη βιώσιμη οικονομική διαχείριση.

Αναλυτικά οι πολλαπλές βραβεύσεις της εταιρείας:

- e-Απόδειξη – 3 Gold Βραβεία στις κατηγορίες Επιχειρηματική Αξία & Καινοτομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ESG & Sustainable Finance: Η ψηφιακή λήψη αποδείξεων μέσω του Lidl Plus μειώνει τον χρόνο εξυπηρέτησης, το κόστος, τη χρήση χαρτιού και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

- Product Data Management (PDM) – Gold Βραβείο στην κατηγορία Business Intelligence, Data Analysis & Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.): Αυτοματοποιεί τη ροή δεδομένων μεταξύ Λογιστηρίου και Αγορών, μειώνοντας λάθη και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα.

- Financial Reporting, Planning and Analysis – Treasury System – 2 Gold Βραβεία στις κατηγορίες Financial Reporting, Planning and Analysis (FP&A) & Cash Management: Βελτιστοποιεί τη διαχείριση τραπεζικών κινήσεων, δανείων και ρευστότητας.

- TAX Diary – Φορολογικό Ημερολόγιο – Gold Βραβείο στην κατηγορία Tax Management: Διαχειρίζεται πάνω από 1.000 φορολογικές εργασίες ετησίως, διασφαλίζοντας ακρίβεια και συμμόρφωση.

- Web Electronic Data Interchange (WEB-EDI) – Gold Βραβείο στην κατηγορία Client Operations: Ηλεκτρονική ανταλλαγή επιχειρηματικών εγγράφων που μειώνει κόστος, αυξάνει την ταχύτητα συναλλαγών και βελτιώνει την ακρίβεια.

- Dynamic Supplier Accessibility– 2 Silver Βραβεία στις κατηγορίες Επιχειρηματική Αξία & Καινοτομία και Client Operations: Πλατφόρμα που δίνει στους προμηθευτές πρόσβαση στις πληρωμές τους και δυναμικές εκπτώσεις

τιμολογίων.

- REB & eLiAS – Silver Βραβείο στην κατηγορία Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Αυτοματοποιημένη επεξεργασία και έγκριση τιμολογίων που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη διαχείριση προμηθευτών.

Οι παραπάνω βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας στη συνεχή βελτίωση των χρηματοοικονομικών της διαδικασιών, την υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνολογιών και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να πρωτοπορεί, επενδύοντας στην καινοτομία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.