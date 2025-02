ΜΕΤΚΑ: Ανεκτέλεστο 1,4 δισ. και EBITDA στα 50 εκατ. ευρώ – Το χαρτοφυλάκιο έργων

Διπλασιάστηκε στα 254 εκατ. ο τζίρος, με +178% τα EBITDA το 2024. Παραμένει χαμηλό το αποτύπωμα υποδομών και παραχωρήσεων επί του συνολικού μεγέθους του ομίλου Metlen. Τα έργα που ξεχωρίζουν.

Κατά πολύ αυξημένα ήταν βασικά μεγέθη του ομίλου Metlen στον τομέα των υποδομών (πλην ενέργειας, μετάλλων) το 2024, σε σχέση με το 2023, βάσει των ανακοινώσεων που χθες έκανε η εισηγμένη για τα οικονομικά μεγέθη στο σύνολο της περσινής χρονιάς. Ειδικότερα, ο κλάδος Υποδομών & Παραχωρήσεων (ΜΕΤΚΑ, Μ Παραχωρήσεις) του ομίλου Metlen πραγματοποίησε Κύκλο Εργασιών στα 254 εκατ. ευρώ έναντι 125 εκατ. το 2023, δηλαδή ενισχύθηκε με πάνω από 100%.

Αναφορικά με τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυτά διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. έναντι 18 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 178%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών προσεγγίζει το 1 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, αυτό προσεγγίζει το 1,4 δισ. ευρώ.

Βέβαια, για την ώρα τα μεγέθη των υποδομών αποτελούν ένα σχετικά μικρό «κομμάτι» σε σχέση με τα συνολικά του ομίλου όπου, για παράδειγμα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2024 σε 5,68 δισ. ευρώ και τα EBITDA σημείωσαν 7% αύξηση και νέο ιστορικό υψηλό, στα 1,08 δισ. ευρώ, με την ενεργειακή και μεταλλευτική δραστηριότητα προφανώς να αποτελούν την βασική αιχμή του γκρουπ, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εισηγμένη, «οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, όσο και για έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο». Αρα, με τα έργα που «τρέχουν» και αυτά που έρχονται ή διεκδικεί ο όμιλος στις υποδομές, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί το αποτύπωμά του σε ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, δημόσια/ιδιωτικά projects.

Το χαρτοφυλάκιο έργων

Ο όμιλος έχει αναλάβει μια σειρά από projects κάθε τύπου (οδικά, σιδηροδρομικά, κτηριακά, φράγματα κ.α.) έχοντας βλέψεις για ενίσχυση της παρουσίας του στις υποδομές. Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, ο επικεφαλής της ΜΕΤΚΑ, κ. Ντίνος Μπενρουμπή, σημείωνε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε ανεκτέλεστο περίπου 1,5 δισ. και διπλασιάζουμε τα μεγέθη μας το 2024 σε σχέση με το 2023. Το 2025 τα αποτελέσματά μας θα είναι συγκρίσιμα με τους τρεις ανταγωνιστές μας». Για να συμπληρώσει ότι «είναι πάνω από 5 τα έργα για τα οποία είμαστε σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες, είναι ιδιωτικά έργα, βάσει στατιστικής , κάποια από αυτά θα τα αναλάβουμε». Ως γνωστόν, ο ΟΛΘ έχει επιλέξει ως ανάδοχο του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το σχήμα «ΜΕΤΚΑ – ΤΕΚΑΛ», που εξαρχής έδειχνε φαβορί, ενώ πρόσφατα μόλις εγκρίθηκε το master plan του λιμένα που ανοίγει τον δρόμο για αυτή την επένδυση.

Επίσης, είναι ήδη στο 20% η πρόοδος εργασιών για το οδικό ΣΔΙΤ FlyOver Θεσσαλονίκης (50% - 50% με ΑΒΑΞ), η ΜΕΤΚΑ έχει δώσει (μόνο αυτή) προσφορά για το στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, όπως πρόσφατα είχε αναφέρει η στήλη BackStory, έχει υλοποιήσει ή αναλάβει το κτήριο που μίσθωσε η ΑΑΔΕ, το One & Only, λέγεται για το οικιστικό project Apollo Hills στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και πλήθος άλλων ιδιωτικών. Και προφανώς, έχει πάρει μερίδιο από τα έργα αποκατάστασης υποδομών στη Θεσσαλία, την Παράκαμψη Χαλκίδας, την επέκταση του προαστιακού στη Δυτική Αττική, την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Νέου Γηπέδου Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό» (με ΤΕΡΝΑ και AKTOR), την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων (με AKTOR) στο Ελληνικό αλλά και του Riviera Galleria, διεκδικώντας και το συμβόλαιο και το The Ellinikon Mall και ουκ ολίγα έργα σε όλους τους τομείς.

Σημειώνεται ότι αρκετά project έχουν την «σφραγίδα» της θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ, ΕΛΕΜΚΑ, όπως πρόσφατα είχαμε αναφέρει. Η ΕΛΕΜΚΑ, άμεσα ή για λογαριασμό του μητρικού ομίλου, έχει δώσει το παρών σε αρκετά σημαντικά projects (κτηριακά έργα που περιλαμβάνουν βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία κ.α., ενεργειακά, ΑΠΕ, υποδομών που περιλαμβάνουν οδοποιία, γεφυροποιία και σιδηροδρομικά, μεταλλικές κατασκευές, κ.α.).

Η M Power Projects

Όσον αφορά στην M Power Projects (MPP), μετά την πρόσφατη αναδιάρθρωση, ενισχύει συνεχώς την διεθνή της παρουσία μέσω έργων που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εκτελώντας σήμερα 22 έργα σε 8 διαφορετικές χώρες. Η MPP είναι βασικός παίκτης στην κατασκευή και ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε έργα υποδομών ηλεκτρικών δικτύων, διασυνδέσεων, κατασκευή κέντρων δεδομένων (Data Centers) και λύσεις παροχής ενέργειας προσαρμοσμένες για κέντρα δεδομένων (Power Supply Solutions). Μέσω της δέσμευσής της στην καινοτομία και την ποιότητα, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών που απαιτούνται για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Στο τέλος του 2024, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα 1,1 δισ., εκ των οποίων το 9% μόνο αφορά σε έργα στην Ελλάδα και το υπόλοιπο στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία. Μάλιστα, η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ σημαντικές προοπτικές προσφέρουν και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η Ελλάδα λαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ.