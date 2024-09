EY Ελλάδος: Δημιουργεί Neuroscience Lab με επικεφαλής τον Δρ. Νικόλαο Δημητριάδη

Το εργαστήριο θα παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες Neuromarketing, Neuroleadership, NeuroHR και Neurosafety.

Τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού εργαστηρίου εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης ανακοίνωσε η ΕΥ Ελλάδος, αξιοποιώντας τη δύναμη της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των ανθρώπων. Τη διεύθυνση του EY Neuroscience Lab αναλαμβάνει ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, καταξιωμένος ειδικός στην εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη παγκοσμίως, ο οποίος εντάσσεται στην EY Ελλάδος ως επικεφαλής μιας εξειδικευμένης ομάδας επαγγελματιών του χώρου.

Πώς η νευροεπιστήμη μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις

Έχει διαπιστωθεί ότι το 95% των καθημερινών μας αποφάσεων είναι ασυνείδητες. Από τα 11 εκατ. bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο που λαμβάνει ο εγκέφαλος από το περιβάλλον, μόνο τα 60 bits επεξεργάζονται συνειδητά. Η αντίληψη, η λήψη αποφάσεων και η συμπεριφορά συχνά καθοδηγούνται από κρυφές εγκεφαλικές διεργασίες, που διαμορφώνουν το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε.

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής (brain imaging, eye-tracking, κ.ά.) για να καταγράψει τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις και τις αποφάσεις μας, σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας την καλύτερη λήψη αποφάσεων, σε επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο. Μέσα από τις πληροφορίες και τα δεδομένα που ξεκλειδώνει η νευροεπιστήμη, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν τις καταναλωτικές προτιμήσεις, να αυξήσουν τη συναισθηματική σύνδεση, να δημιουργήσουν μοντέλα πρόβλεψης και να ενισχύσουν την ευημερία και την παραγωγικότητα των ανθρώπων τους.

Οι υπηρεσίες νευροεπιστήμης του EY Neuroscience Lab, που θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν οι πελάτες της EY, καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

- Μάρκετινγκ (Neuromarketing): Εξέταση υλικού μάρκετινγκ και εναλλακτικών UX περιβαλλόντων, για βελτιστοποιημένη αγοραστική εμπειρία και δημιουργία content.

- Ηγεσία (Neuroleadership): Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις αρχές της νευροεπιστήμης, για τη βελτιστοποίηση, μεταξύ άλλων, της λήψης αποφάσεων, της συνεργασίας και της καινοτομίας.

-Ανθρώπινο δυναμικό (NeuroHR): Μετρήσεις σε στελέχη οργανισμών, για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της ανθεκτικότητας και της ευζωίας τους (wellbeing).

- Ασφάλεια (Neurosafety): Έλεγχος διαδικασιών ασφαλείας και διαχείρισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου σε οργανισμούς, για τη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης και της συμπεριφοράς ασφαλείας των εργαζόμενων.

Παράλληλα, η EY θα αξιοποιήσει τη νευροεπιστήμη για να μελετήσει τη διάδραση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης (AI), για την καλύτερη κατανόηση του πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για την AI, πώς την αποδέχονται και πώς την αντιμετωπίζουν, σε διάφορα περιβάλλοντα.

Τέλος, τo Neuroscience Lab θα συνεργαστεί με διάφορες ομάδες υπηρεσιών της EY, για να σχεδιάσει καινοτόμες υπηρεσίες και εμπειρίες προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, που θα τους υποστηρίξουν στον μετασχηματισμό τους και στη διαχείριση της αλλαγής.

Λίγα λόγια για τον Δρ. Νικόλαο Δημητριάδη

Ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, που θα ηγηθεί του EY Neuroscience Lab, εφαρμόζει τις νευροεπιστήμες στον χώρο των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εξετάσει περισσότερους από 9.000 εγκεφάλους σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, συνεργαζόμενος με κορυφαίες επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας, των καταναλωτικών προϊόντων, των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας. Είναι Επικεφαλής της Επιτροπής Ανθρώπων στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Καινοτομίας και Ηγεσίας Αλλαγής στη Γενεύη, και Professor of Practice στο University of York Europe Campus στην Ελλάδα, όπου ηγείται του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Neuromarketing. Παράλληλα, είναι Visiting Professor στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Ljubljana. Το 2022, ο Δρ. Δημητριάδης βραβεύτηκε με το Greek Excellence Award από το Ελληνικό

Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Έχει λάβει διδακτορικό και MBA από το University of Sheffield, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διδάσκει τακτικά σε διάφορα MBAs, πανεπιστημιακά και εταιρικά προγράμματα, σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή την δημιουργία του Neuroscience Lab, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για ακόμη μία φορά η ΕΥ πρωτοπορεί, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες μεθοδολογίες, για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Οι δυνητικές εφαρμογές της νευροεπιστήμης στον χώρο των επιχειρήσεων – από την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεων και των αντιδράσεων των καταναλωτών, μέχρι την ενίσχυση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζόμενων και τη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων – είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Καλωσορίζω τον Νικόλαο Δημητριάδη στην ομάδα μας, με τη βεβαιότητα ότι, υπό την διεύθυνσή του, το EY Neuroscience Lab θα δημιουργήσει νέες συναρπαστικές ευκαιρίες για τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να σχεδιάσουν το μέλλον τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και εμπιστοσύνη».