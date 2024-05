WS Journal: Η Walmart σχεδιάζει εκατοντάδες απολύσεις

to cut hundreds of corporate jobs, relocate others: report Η Walmart θα περικόψει εκατοντάδες εταιρικές θέσεις εργασίας, θα μετεγκαταστήσει άλλες: αναφορά

Σε απολύσεις εκατοντάδων εργαζομένων σχεδιάζει να προχωρήσει η Walmart, ενώ θα ζητήσει τη μετάθεση άλλων σε διαφορετικές πόλεις, σε μια ακόμα κίνηση μείωσης κόστους για τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή στον κόσμο, που επιθυμεί να διατηρήσει τα κέρδη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, οι εργαζόμενοι σε μικρότερα γραφεία όπως στο Ντάλας, την Ατλάντα και το Τορόντο καλούνται να μετεγκατασταθούν σε μεγαλύτερους, πιο κεντρικούς κόμβους, όπως οι Bentonville, Ark., Hoboken, N.J. και το San Bruno.

Παράλληλα, η Walmart θα ζητήσει από τους περισσότερους εργαζομένους σε καθεστώς τηλεργασίας να επιστρέψουν στο γραφείο, αν και η εξ αποστάσεως εργασία θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται εφόσον οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο γραφείο τις περισσότερες φορές.

Σημειώνεται πως η Walmart θα ανακοινώσει τα τριμηνιαία κέρδη την Πέμπτη.

Οι μετοχές της Walmart έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 15% έως τώρα φέτος.