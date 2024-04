Επίσκεψη CEO της Apple στο Βιετνάμ - Προσπάθεια απεξάρτησης από την Κίνα

Επίσκεψη στο Ανόι του Βιετνάμ πραγματοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των πωλήσεων του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού σε νέες αγορές.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του, θα συναντηθεί με χρήστες προϊόντων Apple, προγραμματιστές και δημιουργούς περιεχομένου. Ο ίδιος ανέβασε στον λογαριασμό του στο κοινωνικό μέσο X, φωτογραφίες από την ασιατική πρωτεύουσα με τα άτομα που γνώρισε εκεί.

Hoan Kiem Lake in Hanoi is as beautiful as it is iconic! It was amazing to spend time with Duy and see his creative process using Cinematic mode on iPhone 15 Pro. pic.twitter.com/5INkRcew1r

— Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024