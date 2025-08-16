Ειδήσεις | Διεθνή

FT - Πούτιν σε Τραμπ: Με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ μπορεί να υπάρξουν εδαφικές υπαναχωρήσεις

Πάντως ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι βασικές του απαιτήσεις - κατάργηση της σημερινής κρατικής οντότητας της Ουκρανίας και σταμάτημα της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα μπορούσε να χαλαρώσει ορισμένες εδαφικές απαιτήσεις σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντονέτσκ, αναφέρουν σε άρθρο τους οι Financial Times.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει το μέτωπο στις νότιες περιοχές της Ουκρανίας - την Χερσώνα και την Ζαπορίζια — ως αντάλλαγμα για πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονέτσκ, σύμφωνα με τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών. Αυτή η πρόταση θεωρήθηκε πιθανό βήμα προς την επίλυση του πολέμου, αν και ο Πούτιν επανέλαβε ότι οι βασικές του απαιτήσεις - την κατάργηση της σημερινής κρατικής οντότητας της Ουκρανίας και το σταμάτημα της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ - παραμένουν αμετάβλητες.

Ο Τραμπ μετέφερε στη συνέχεια το περιεχόμενο της πρότασης στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες, προτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός (ceasefire) και να ενθαρρύνουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

Παρότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% του Ντονέτσκ, οι δυτικές πόλεις της περιοχής - κρίσιμες για την άμυνα της Ουκρανίας - παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Ο Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα παράδοσης της περιοχής, αλλά φάνηκε ανοικτός να συζητήσει το θέμα των εδαφικών αλλαγών με τον Τραμπ, πιθανώς σε μια συνάντηση με τον Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξέφρασαν ανησυχία για την αλλαγή στάσης του Τραμπ υπέρ ανταλλαγών εδαφών χωρίς την εξασφάλιση πρώτα μιας ρωσικής κατάπαυσης του πυρός, ιδίως μετά την θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ανκοράτζ. Οι συζητήσεις έχουν εντείνει τις διεθνείς εντάσεις, φέρνοντας ξανά στην επικαιρότητα το πρόσωπο του Πούτιν, ο οποίος παραμένει καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

