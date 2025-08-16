Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Ηλεία - Μήνυμα του 112

Μια ακόμη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρτζι Αροανείας Καλαβρύτων.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε έκταση με καλαμιώνες και βάλτους στην περιοχή Μαλαπάσι Πύργου στην Ηλεία, για την οποία εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι των οικισμών Βυτιναίικα και Ελαιώνας να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στην περιοχή επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης τη φωτιάς τρία αεροσκάφη. Οι ΟΤΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

Μια ακόμη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρτζι Αροανείας Καλαβρύτων, χωρίς προς το παρόν να απειλεί οικισμούς. Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 7 οχήματα δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ 3 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τους ΟΤΑ.

