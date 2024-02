Eurobank: Περίπου 700.000 πελάτες πέρασαν ήδη στα «πακέτα» πάγιας χρέωσης

Κατηγοριοποιεί μέχρι τέλος του έτους τους λογαριασμούς καταθέσεων 4 εκατ. πελατών σε λογαριασμούς πληρωμών και αποταμιευτικούς. Οι πελάτες ενημερώνονται γραπτώς και δηλώνουν την προτίμησή τους. Οι λογαριασμοί πληρωμών εντάσσονται αυτομάτως στο βασικό «πακέτο» υπηρεσιών/χρεώσεων με κόστος 0,60 ευρώ/μήνα.

Περίπου 700.000 πελάτες της έχει περάσει η Eurobank στα «πακέτα» υπηρεσιών με πάγια χρέωση, υλοποιώντας την στρατηγική της να καταστεί η κύρια τράπεζα συνεργασίας τους, προσελκύοντας ταυτόχρονα και πελάτες από άλλες τράπεζες με το σκεπτικό «όσο πιο πολύ συναλλάσσεσαι μαζί μας, θα κερδίζεις».

Ταξινομώντας το πελατολόγιό της βάσει της καταθετικής σχέσης μαζί της, η Eurobank έχει ξεκινήσει τη διάκριση των καταθετικών λογαριασμών που τηρούνται σε αυτήν σε λογαριασμούς πληρωμών και λογαριασμούς αποταμιευτικούς, με τους πελάτες της πρώτης κατηγορίας να εντάσσονται αυτομάτως στο βασικό «πακέτο» υπηρεσιών με πάγια χρέωση της Τράπεζας. Ήδη περίπου 700.000 πελάτες έχουν επιλέξει να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε λογαριασμούς πληρωμών ώστε να μπορούν να τους χρησιμοποιούν για όλο το εύρος των συναλλαγών τους, σε αντίθεση με τους λογαριασμούς που θα δηλωθούν ως αποταμιευτικοί και θα μπορούν να συνοδεύονται μόνο από απλή κάρτα για αναλήψεις και καταθέσεις. Η κατηγοριοποίηση των λογαριασμών των 4 εκατ. πελατών της Eurobank πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι οι πελάτες ενημερώνονται γραπτώς πριν από οποιαδήποτε μεταβολή του λογαριασμού τους και εάν διαφωνούν έχουν περιθώριο δύο μηνών να δηλώσουν πως επιθυμούν ο λογαριασμός τους να παραμείνει αποταμιευτικός. Στην περίπτωση αυτή, η χρεωστική τους κάρτα αντικαθίσταται με κάρτα αναλήψεων/καταθέσεων.

Καθώς όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω των λογαριασμών πληρωμών και προκειμένου η Eurobank να προσελκύσει και νέους καταθέτες, η Τράπεζα μειώνει το κόστος των μηνιαίων συναλλαγών τους, μέσω «πακέτων» υπηρεσιών με πάγια χρέωση, πολύ χαμηλότερη από το κόστος μεμονωμένων συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank διαθέτει το προϊόν «My Blue Advantage» στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι λογαριασμοί πληρωμών ιδιωτών, το οποίο χρεώνεται με 0,60 ευρώ/μήνα. Με το κόστος αυτό, ο πελάτης μπορεί να κάνει αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρημάτων, αγορές κ.ά., να εκδώσει χρεωστική κάρτα και να ανανεώσει για 5 χρόνια χρεωστική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, να στέλνει χρήματα έως και 500 ευρώ την ημέρα από το Eurobank Mobile App με την υπηρεσία IRIS Payments και να εκτελεί 1 πάγια εντολή τον μήνα για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών κ.ά. Επίσης, μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες που απλοποιούν την καθημερινότητά του, όπως υπηρεσίες Cards Control για online έλεγχο λειτουργιών καρτών, Account Aggregation για online έλεγχο οικονομικών σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Payment Initiation για online μεταφορές χρημάτων και εμβάσματα από λογαριασμό του σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα (σ.σ. δυνατότητα των χρηστών του e-Banking της Eurobank να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό τους, σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, δηλ. να εκτελούν χρηματικά εμβάσματα, χρεώνοντας λογαριασμούς που τηρούν και σε άλλες συστημικές τράπεζες).

Το μηνιαίο κόστος των 0,60 ευρώ για όλες τις παραπάνω παροχές του βασικού «πακέτου» «My Blue Advantage» δεν θα υφίσταται καν για τους πελάτες της Eurobank (παλαιούς και νέους) που ανήκουν στα Personal Banking, Corporate Banking και Private Banking της Τράπεζας, σε εκείνους που λαµβάνουν τη µισθοδοσία ή η σύνταξή τους στη Eurobank, καθώς και σε όσους τηρούν μία µέση µηνιαία καταθετική θέση (καταθέσεις, ασφαλιστικά, επενδυτικά) στην Τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 10.000 ευρώ. Όλοι οι παραπάνω θα εντάσσονται στο «πακέτο» χωρίς καμία χρέωση.

Το βασικό «πακέτο» υπηρεσιών/χρεώσεων της Eurobank εμπλουτίζεται με περισσότερες υπηρεσίες και δημιουργεί άλλα τρία «πακέτα» υπηρεσιών με μηνιαίες χρεώσεις έως 2 ευρώ (My Silver Advantage), έως 5 ευρώ (My Gold Advantage) και έως 10 ευρώ (My Platinum Advantage). Μέσω των «πακέτων» αυτών ο πελάτης μπορεί να εξοικονομήσει μηνιαίως από τραπεζικές χρεώσεις έως 7, 16 και 39 ευρώ αντίστοιχα.