Σε λειτουργία το κατάστημα του βρετανικού κολοσσού ένδυσης JD Sports. Στα μέσα Φεβρουαρίου έρχονται τα Zara. Ακολουθούν οι χώροι εστίασης/ψυχαγωγίας της Gendal, άθλησης και φαρμακείου. Από Μάρτιο έπονται Dialectica, V Group και λοιποί μισθωτές.

Από χτες Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου έγιναν επί της ουσίας τα ανεπίσημα «εγκαίνια» έναρξης λειτουργίας του «πράσινου» και ψηφιακού Πύργου Πειραιά, του εμβληματικού κτηρίου των 88 μέτρων στο οποίο έδωσε εκ νέου ζωή η Dimand, του Δ. Ανδριόπουλου, σε συνεργασία με Prodea και EBRD. Τα επίσημα αναμένονται μάλλον για μετά το καλοκαίρι του 2024.

Όπως έχει από καιρό προαναγγείλει το insider.gr, προ των Χριστουγέννων αναμένονταν η έναρξη της λειτουργίας του νέου μεγάλου καταστήματος, επιφάνειας σχεδόν 1.200 τ.μ., του βρετανικού κολοσσού ένδυσης JD Sports Fashion Plc στον πύργο του Πειραιά. Το κατάστημα ξεκίνησε χτες, ενώ σήμερα το απόγευμα θα γίνουν τα εγκαίνια. Έπεται, στα μέσα Φεβρουαρίου 2024, η «άφιξη» του μεγαλύτερου καταστήματος στην Ελλάδα του ομίλου Inditex (Zara, Zara Home), ενώ θα ακολουθήσουν οι μισθωτές στους χώρους άθλησης, food & beverage και το φαρμακείο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει έως τον Φεβρουάριο, για να ακολουθήσει τον Μάρτιο η «είσοδος» στους δικούς της διαμορφωμένους χώρους της Dialectica και λίγο αργότερα η «άφιξη» του Ομίλου Βύρων Βασιλειάδη – V Group.

Η είσοδος του Πύργου είναι από την πλευρά του Λιμανιού, από την Ακτή Ποσειδώνος, με ξεχωριστές εισόδους για τα καταστήματα και τα γραφεία. Στο ισόγειο του κτιρίου θα στεγάζονται τα Flagship καταστήματα του ομίλου INDITEX, καθώς επίσης και σε χώρους του πρώτου και του δευτέρου ορόφου, σε μια συνολική επιφάνεια 5.850 τ.μ., ενώ στο ισόγειο (και σε μέρος του πρώτου ορόφου) θα βρίσκεται επίσης και η JD Sports (με μοναδικά brands), ενώ προβλέπεται και ένας χώρος wellness, συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων, για τους εργαζόμενους του Πύργου οι οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι έως 2.000 – 2.500.

Ο πρώτος «ένοικος» εν… λειτουργία

Όπως αναφέρθηκε, ήδη «έπιασε πόστο» ο πρώτος ένοικος του Piraeus Tower. Απαριθμώντας πάνω από 3.400 καταστήματα παγκοσμίως σε 32 χώρες, τα καταστήματα JD Sports αποτελούν κορυφαίο προορισμό για όλες τις νέες Street Fashion συλλογές sneakers και sportswear.

Το JD Sports κατάστημα θα φιλοξενεί brands όπως Hoodrich, McKenzie, Supply & Demand, καθώς και exclusive προϊόντα από τα πιο iconic brands, όπως Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren και πολλά άλλα. «Φιλοξενείται» σε περίπου 1.200 τ.μ., στο δεξιό «κομμάτι» από την είσοδο του Πύργου, στο ισόγειο αλλά και στον πρώτο όροφο.

Έπονται Zara, Athlesis, Gendal (F&B)

Το 2024, και κατά τις 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το μεγαλύτερο κατάστημα του ομίλου Inditex στην Ελλάδα, κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, επιφάνειας σχεδόν 6.000 τ.μ., αποτελώντας τη «βιτρίνα» του Πύργου στο retail. Ο όμιλος, που ξεκίνησε το 1975 με το πρώτο κατάστημα Zara στην Corunia, δραστηριοποιείται πλέον σε 216 χώρες, έχοντας συνολικά πάνω από 6.700 καταστήματα, ενώ στην Ελλάδα διαθέτει 7 αλυσίδες: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho και Zara Home.

Αμέσως μετά την έλευση των Zara, αναμένονται οι «αφίξεις» των ενοίκων στους χώρους άθλησης και εστίασης/ψυχαγωγίας. Όπως από καιρό έχει αναφέρει το insider.gr, τον χώρο άθλησης (γυμναστήριο) έχει μισθώσει η Athlesis, γνωστή εταιρεία με μπουτίκ γυμναστήρια με παρουσία και στην Αθήνα. Το f&B θα καταλαμβάνει περίπου 700 τ.μ. εσωτερικό χώρο κι άλλα τόσα στην εξωτερική βεράντα – αίθριο, επιφάνεια που έχει μισθώσει το γκρουπ Gendal, με τη γνωστή φίρμα Nice n’ Easy, με bar-restaurant 24ωρης λειτουργίας, γνωστό και από την παρουσία της στο γήπεδο της ΑΕΚ –OPAP ARENA. Λίγο νωρίτερα, αναμένεται να εκκινήσει η λειτουργία φαρμακείου επιφάνειας 180 τ.μ., της αλυσίδας «Go to Health», που έχει παρουσία και στη Μύκονο.

Ακολουθούν Dialectica και V Group

Στις αρχές Μαρτίου, κι αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των χώρων, θα μπουν στα νέα γραφεία τους οι εργαζόμενοι της Dialectica που τυγχάνει όχι μόνο να είμαι ο «anchor tenant», ήτοι βασικός «ενοικιαστής άγκυρα», αλλά και μια ελληνική startup, δίνοντας πρόσθετη σημειολογία στο νέο τεχνολογικό «στολίδι» του λιμανιού, ένα από τα τοπόσημα που θα ξεχωρίζουν κατά μήκος της διευρυμένης Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η εταιρεία έχει μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου (από τον 9ο έως και τον 14ο), συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ..

Να σημειώσουμε ότι στον 22ο όροφο θα «πιάσει πόστο» ο Όμιλος Βύρων Βασιλειάδη – V Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην πράσινη τεχνολογία και στις επενδύσεις. Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας των χώρων που μισθώνει ο όμιλος αναμένεται για λίγο αργότερα.

Το νέο, ψηφιακό (BIM με LOD 500), ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ. (σε οικόπεδο 3.842 τ.μ.), των 22 ορόφων (+2 υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα) στο ανώτατο άκρο του θα υψώνεται πλέον 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα (έχει 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή). Από έναν Πύργο – «φάντασμα» θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο «πράσινο» ακίνητο, με εντυπωσιακή θέα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές αειφορίας, που πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL.