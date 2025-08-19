Τσάπαλος για μέτρα ΔΕΘ: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις και μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα

«Υπάρχουν διάφορες ιδέες και σενάρια που το οικονομικό επιτελείο όλους αυτούς τους μήνες επεξεργάζεται. Προφανώς πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα να δούμε τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι της κλίμακας, στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης», είπε.

Στα αναπτυξιακά μέτρα που προετοιμάζεται η ανακοίνωσή τους στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφερόμενος στις αναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δήλωσε: «Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα περίγραμμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που νομίζω αποτυπώνουν και το πνεύμα των παρεμβάσεων που πρόκειται να ανακοινωθούν, ουσιαστικά στο επίκεντρο είναι η μεσαία τάξη. Είναι εκείνοι, δηλαδή οι συμπολίτες μας, οι οποίοι σήκωσαν και το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης και των μνημονίων, αλλά και σημαντικό κομμάτι της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και ήρθε η ώρα, αφού μας το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, να επιστραφεί σε αυτούς ένα σημαντικό κομμάτι της προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια».

«Σε αυτή την κατεύθυνση τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα, θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο. Δεν θα είναι μιας συντεχνιακής λογικής του να ικανοποιήσω τα αιτήματα της μιας ή της άλλης κοινωνικής ή επαγγελματικής ομάδας. Στόχος είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και να μπορέσουμε να μειώσουμε φόρους όσο γίνεται περισσότερους συμπολίτες μας και με έναν τρόπο μόνιμο και διαχρονικό», τόνισε.

Ως προς τις φοροελαφρύνσεις, επισήμανε πως: «Για μια μόνιμη ουσιαστικά μιλάμε ελάφρυνση φορολογικών βαρών που έρχεται σε συνδυασμό και με τους 70 φόρους που έχουν μειωθεί - καταργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχουν διάφορες ιδέες και σενάρια που το οικονομικό επιτελείο όλους αυτούς τους μήνες επεξεργάζεται. Προφανώς πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα να δούμε τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι της κλίμακας, στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης έχουν αυξηθεί οι μισθοί στη χώρα μας και ο κατώτατος και ο μέσος μισθός, με αποτέλεσμα χιλιάδες εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί κατά βάση να έχουν δει να αυξάνονται, να ανεβαίνουν και μισθολογικά και φορολογικά κλιμάκια, πέραν από τα μισθολογικά κλιμάκια. Θα πρέπει να δούμε ουσιαστικά πώς αυτοί αυτές οι κλίμακες θα εξορθολογιστούν, θα εναρμονιστούν με τα σύγχρονα δεδομένα για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν και μεγαλύτερη ωφέλεια στην τσέπη τους.

Γιατί αν αλλάξεις τις κλίμακες άμεσης φορολόγησης κάθε μήνα, ο μισθωτός θα βλέπει μικρότερη παρακράτηση φόρου στο μισθό του, άρα θα βλέπει αύξηση στα χρήματα που λαμβάνει κάθε τέλος του μήνα. Είναι λοιπόν ένα από τα σενάρια που το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται αρκετά συστηματικά τους τελευταίους μήνες. Ένα άλλο σενάριο έχει να κάνει με την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Έχουμε πει και προεκλογικά το έχουμε πει ως Νέα Δημοκρατία, ότι είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η αναμόρφωση των τεκμηρίων κατά 30% έχουμε πει μείωση μέχρι το 2027. Να δούμε κατά πόσον αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα και φυσικά είναι και το κομμάτι των εργοδοτικών εισφορών.

Κατά πόσον μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω το μη μισθολογικό βάρος, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, τη μείωση δηλαδή της ανεργίας. Θυμίζω ότι έχουν μειωθεί πεντέμισι μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές και θέλουμε να δούμε κατά πόσον μπορεί να μειωθούν περαιτέρω».

Για το θέμα της ακρίβειας ο κ. Τσάπαλος τόνισε ότι: «Κανένας δεν αρνείται ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα του ελληνικού νοικοκυριού. Είναι εκείνο το στοιχείο το καθοριστικό, που ροκανίζει σημαντικό κομμάτι και της ανάπτυξης και της ενίσχυσης των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια. Κανένας επίσης, νομίζω δεν αμφισβητείται ότι αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα των τελευταίων ετών, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο θα έλεγα, αλλά κυρίως πλήττει τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κυρίως εκείνες που είναι αναπτυσσόμενες, όπως είναι η ελληνική οικονομία.

Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2019, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί 28,3%. Ο κατώτατος μισθός 35% και ο σωρευτικός πληθωρισμός, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δηλαδή από το 19 μέχρι το 25, είχε μια σωρευτική αύξηση της τάξεως του 18%. Λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας επειδή είχαμε υψηλότερο ρυθμό αύξησης μισθών σε σχέση με τον ρυθμό του πληθωρισμού;

Προφανέστατα και όχι. Προφανώς δεν είμαστε στο σημείο του να πούμε ότι είχαμε υψηλότερες αυξήσεις στους μισθούς, άρα λύσαμε το ζήτημα. Σε καμία περίπτωση, είναι μια ισχυρή απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις.

Το ζητούμενο είναι από εδώ και στο εξής πώς μπορούμε μειώνοντας περαιτέρω φορολογικά βάρη και εντείνοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας για αυξήσεις μισθών, να μειωθεί ακόμα περισσότερο η αρνητική επίπτωση του πληθωρισμού. Ο πρωθυπουργός θα έχει στην ομιλία του μέτρα μόνιμης μείωσης φόρων που έμμεσα θα συμβάλλουν και στην περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων.

Και φυσικά ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας για κατώτατο στα 950 και για μέσο μισθό στα 1.500 μέχρι το 2027 παραμένει στο ακέραιο και ήδη αυτό γίνεται πράξη καθότι ο κατώτατος έχει φθάσει στα 880 και ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.350 με βάση τα πρόσφατα στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου.

Επομένως, ο στόχος παραμένει. Το πνεύμα της ΔΕΘ θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ξαναλέω τη λέξη κλειδί, αναπτυξιακού χαρακτήρα μέτρα όχι συντεχνιακής λογικής. Ακριβώς και για να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και για να επιστρέψουμε στους πολίτες αυτά τα οποία δικαιούνται λόγω των κόπων τους και των θυσιών τους τα προηγούμενα χρόνια».

Για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, είπε τα εξής: «Θα υπάρχουν και μέτρα για την στεγαστική κρίση. Δεν μπορώ να επεκταθώ δυστυχώς, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ακριβώς ανταποκρινόμενοι σε ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι το στεγαστικό ζήτημα, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, σε συνδυασμό με τα 40 και πλέον μέτρα αντιμετώπισης του στεγαστικού που έχουν ήδη ξετυλιχθεί τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση.

Για το θέμα των εντατικών ελέγχων σε παραλίες με τη χρήση drones και τα υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε πως: «Είναι ένα ζήτημα με το οποίο το υπουργείο Οικονομικών ασχολείται κάθε καλοκαίρι, καθότι το θέμα της προστασίας της δημόσιας περιουσίας, του αιγιαλού και της παραλίας από αθέμιτες πρακτικές, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής του υπουργείου.

Εδώ λοιπόν τα δεδομένα είναι τα εξής. Μέχρι στιγμής φέτος και εξαιτίας της εφαρμογής MyCoast που έχει λύσει τα χέρια στις Κτηματικές Υπηρεσίες και έχει καταστήσει συμμάχους μας τους ίδιους τους πολίτες, έχουν υποβληθεί γύρω στις 11.500 καταγγελίες πολιτών για παράνομη κατάληψη αιγιαλού παραλίας, για έλλειψη μέτρων προστασίας των λουομένων από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη παραλία, έλλειψη μέτρων προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ούτω καθεξής.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε περίπου τις διπλάσιες καταγγελίες, που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα. Νομίζω ότι όσοι κατάφεραν, συμπολίτες μας να φύγουν έστω για λίγες ημέρες μέρες και να επισκεφθούν κάποια από τα ελληνικά νησιά ή την ηπειρωτική χώρα, διαπίστωσαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σε αυτό, ξαναλέω, συνέβαλε και ο πολίτης πρωτίστως και το αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος το σύνολο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών παραχώρησης πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά, με ό, τι αυτό συνεπάγεται και για τη φερεγγυότητα των επιχειρηματιών που υπέβαλαν προτάσεις, τη σοβαρότητά τους και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Γιατί, ξέρετε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο δινόντουσαν αυτές οι άδειες δε νομίζω ότι τιμούσε τη δημόσια διοίκηση. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου έμπαιναν “φουσκωτοί” στα δημοτικά συμβούλια και με το κλείσιμο του ματιού εκβίαζαν την παραχώρηση μιας άδειας παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν για δικούς τους σκοπούς. Αυτά τελειώσανε στη χώρα και στο κομμάτι αυτό, έκλεισε μια μια μαύρη τρύπα της δημόσιας διοίκησης που μας ταλαιπωρούσε για χρόνια».

