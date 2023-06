Δύο από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο, συμφώνησαν (μεταξύ σοβαρού και αστείου;) να λύσουν τις διαφορές τους σε ένα «κλουβί» αγώνων UFC:

Δύο από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο, συμφώνησαν (μεταξύ σοβαρού και αστείου;) να λύσουν τις διαφορές τους σε ένα «κλουβί» αγώνων UFC: ο λόγος για τους Έλον Μασκ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η αρχή έγινε όταν ο πλουσιότερος άνδρας στον πλανήτη, Μασκ σχολίασε τα μελλοντικά σχέδια του ιδρυτή της Facebook ότι εργάζεται πάνω σε μία πλατφόρμα που θα συναγωνίζεται το Twitter.

«Είμαι σίγουρος ότι ο πλανήτης δεν βλέπει την ώρα να βρεθεί πλήρως υπό τον έλεγχο του “Ζουκ” χωρίς καμία άλλη επιλογή. Τουλάχιστον αυτό θα είναι “λογικό”. Ανησύχησα για μια στιγμή» έγραψε στο tweet του ο ιδρυτής των SpaceX και Tesla.

Χρήστης έγραψε στον Μασκ να προσέχει τι γράφει, γιατί ο Ζούκερμπεργκ κάνει Ζίου Ζίτσου με τον Μασκ να απαντά: «Είμαι μέσα για έναν αγώνα σε “κλουβί” εάν θέλει κι αυτός».

Better be careful @elonmusk I heard he does the ju jitsu now 😆 🤣 😂 😹 😆 🤣 😂 😹 😆

— [email protected] (@kwmarkoff26656) June 21, 2023