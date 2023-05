Cenergy: Σημαντικός ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας στη διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη της χώρας

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν ενεργό συμμετοχή σε κρίσιμα έργα υποδομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Για τη σημασία της καθιέρωσης της Ελλάδας ως ενεργειακού hub στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και για την ιδιαίτερη θέση που έχει η Cenergy Holdings στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται μίλησε ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, στο πάνελ με θέμα: Energy Transition Pillars & The Future of Green Energy: An Update on The Greater East Med Region που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου κατά τη διάρκεια του 8ου Delphi Economic Forum.

Ο κ. Μπεκίρος αναφερόμενος στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια χώρα ώστε να καταστεί ενεργειακός κόμβος, επεσήμανε «Ενεργειακός κόμβος σημαίνει ενεργειακή ανεξαρτησία και περιλαμβάνει φυσικό αέριο, υδρογόνο ,ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ, προερχόμενα από φωτοβολταϊκά, αιολικά και υπεράκτια αιολικά, καθώς και συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα» .

“Οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν ενεργό συμμετοχή σε κρίσιμα έργα υποδομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. H Hellenic Cables συνεργάστηκε με τον ΑΔΜΗΕ και με όλους τους διαχειριστές δικτύων παγκοσμίως, όπως επίσης και η Σωληνουργεία Κορίνθου με τον ΔΕΣΦΑ στο πρωτοποριακό για όλη την Ευρώπη δίκτυο μεταφοράς υδρογόνου, τον IGB, τον TAP, συμπεριλαμβανομένων και των υποθαλάσσιων έργων της ανατολικής Μεσογείου».

Η ελληνική βιομηχανία επιδεικνύει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης με την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας να κρίνεται επιτακτική. “Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία το ότι η Ελλάδα έχει βιομηχανίες με διεθνή εμπειρία, οι οποίες συνεργάζονται με όλους τους μεγάλους, παγκόσμιους, «παίκτες» ώστε να γνωρίζουν πώς να υποστηρίξουν την αγορά. Την ίδια στιγμή όμως, καθώς η βιομηχανία είναι ρεαλιστική και πρακτική, πρέπει να υποστηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και να είναι στους ενεργούς σχεδιασμούς των αρχών και των κυβερνήσεων. Χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την παραγωγή, δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που ανακοινώνονται”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπεκίρος.