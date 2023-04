Μεγαλώνει η αγορά των smart lockers

Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η αγορά των parcel lockers - Οι παίκτες και τα σχέδιά τους.

Στροφή στις «έξυπνες παραδόσεις» κάνει το τελευταίο διάστημα η εγχώρια ταχυδρομική αγορά με τις εταιρίες ταχυμεταφορών και τους μεγάλους παίκτες του λιανεμπορίου να ενσωματώνουν στο δίκτυο τους σημεία αυτόματης παράδοσης/παραλαβής γνωστά και ως smart ή parcel lockers.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τόσο τα smart lockers που ξεκίνησαν να εγκαθίστανται εν μέσω πανδημίας, όσο και οι «παίκτες» που επενδύουν στην εν λόγω αγορά έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 4 πάροχοι που έχουν εγκαταστήσει σε ένα σημαντικό αριθμό αυτομαποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων, όπως είναι η επίσημη ονομασία τους σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για την ακρίβεια Box Now, Skroutz, ACS είναι οι παίκτες που αυτή την στιγμή κινούν με ταχείς ρυθμούς την συγκεκριμένη αγορά ενώ τα βήματά της σε αυτή σχεδιάζει και η ΕΛΤΑ Courier.

Το μεγαλύτερο δίκτυο μέχρι στιγμής ανήκει στην Box Now, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της εταιρείας, το δίκτυο της Box Now αριθμεί αυτή τη στιγμή 1.400 σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί συνολικά 45.000 θυρίδες και μόνο μέσα στο α’ τρίμηνο του 2023 έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 400.000 παραδόσεις, με τον αριθμό να τριπλασιάζεται σε τριμηνιαία βάση. Σήμερα η γεωγραφική κάλυψη φθάνει στο 85% και την πληθυσμιακή στο 90% και ο στόχος είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς η Box Now να διαθέτει 70.000 smart lockers σε 2.200 σημεία

Με ταχύτατους ρυθμούς κινείται και η ανάπτυξη των parcel lockers του Skroutz. Tα Skroutz Points φτάνουν πλέον τα 940 στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, τη Χαλκίδα, το Λουτράκι με τον συνολικό αριθμό των θυρίδων να φθάνει στις 15.237 θυρίδες. Στόχος στην περίπτωση του Skroutz είναι εντός του τρέχοντος έτους οι αυτόματες θυρίδες παράδοσης παραλαβής να φτάσουν τις 2.000 και να επεκταθούν και σε νέες πόλεις και περιφέρειες της χώρας.

Στην περίπτωση της ACS, τα smart lockers έχουν εγκατασταθεί σε περίπου 120 σημεία στην Αττική με το πλάνο για τους επόμενους μήνες είναι ο αριθμός αυτός να ανέλθει σε 200. Πάντως, τα σχέδια της ACS δείχνουν να είναι πολύ πιο φιλόδοξα καθώς ο στόχος είναι στα επόμενα χρόνια ο αριθμός των σημείων να φθάσει στα 1.000.

Σε δοκιμαστική φάση βρίσκονται και τα smart lockers της ΕΛΤΑ Courier, με στόχο να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταχεία ανάπτυξη της αγοράς διαβλέπει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για το λόγο αυτό μάλιστα ολοκληρώθηκε πρόσφατα σχετική δημόσια διαβούλευση, που θα οδηγήσει στην διαμόρφωση σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Σε αυτήν συμμετείχαν 9 οργανισμοί και φορείς και ένας ιδιώτης, στοιχείο ενδεικτικό της προοπτικής της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση μάλιστα η ανάπτυξη ξεπερνά τις μέχρι σήμερα προβλέψεις, αν σκεφτεί κανείς ότι η ρυθμιστική αρχή εκτιμούσε ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 ο αριθμός των σημείων με smart lockers θα ήταν περίπου 850 και πλέον είναι τριπλάσιος με βάση τα στοιχεία από τους τρεις μεγαλύτερους «παίκτες».

Σύμφωνα δε με την ρυθμιστική αρχή προκειμένου να επιτευχθεί πανελλαδική κάλυψη -δεδομένων και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας- ο αριθμός των σημείων που βρίσκονται θυρίδες θα πρέπει να κινείται μεταξύ 2.200 και 3.100.