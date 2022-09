Coca Cola HBC: Σε ποια projects θα κατευθυνθούν οι πόροι του πράσινου ομολόγου

Ποιες πράσινες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσουν οι πόροι του πράσινου ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ και πότε θα προχωρήσει η έκδοσή του. Οι επαφές με τους επενδυτές και οι δράσεις του ομίλου με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ποιο είναι το προφίλ του χρέους της Coca Cola HBC. Τι δηλώνουν στο insider.gr πηγές της εταιρείας.

Στην έκδοση πράσινου ομολόγου με σκοπό τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων θα προχωρήσει η Coca Cola HBC. «Θα διοχετευθούν κεφάλαια σε επιλεγμένα πράσινα projects τα οποία θα επιταχύνουν περαιτέρω την επίτευξη των στόχων μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), όπως το NetZeroby40 (πρόγραμμα μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως το 2040), προγράμματα διαχείρισης νερού, εφαρμογή καινοτομικών λύσεων σε θέματα βιώσιμων συσκευασιών καθώς και προώθηση των αρχών της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης γεωργίας», εξηγούν στο insider.gr πηγές του ομίλου, περιγράφοντας το πλέγμα των πράσινων projects που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους που θα αντληθούν από το πράσινο ομόλογο.

Την είδηση για την έκδοση του ομολόγου, τριετούς διάρκειας και ύψους έως 500 εκατ. ευρώ αποκάλυψε τη Δευτέρα το IFR, αναφέροντας ότι ο όμιλος έχει ήδη δώσει εντολή στις Citi, Credit Suisse, ING και Societe Generale να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτικούς κύκλους.

«Οι συνθήκες των αγορών θα καθορίσουν το timing της έκδοσης»

«Η έκδοση ομολόγου εναπόκειται στις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, οι οποίες θα καθορίσουν και το ακριβές timing της έκδοσης», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Στο δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον η Coca Cola HBC»

Μιλώντας στο insider.gr επισημαίνουν πως το πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων του ομίλου «παρουσιάζει μια ευκαιρία για τους επενδυτές ώστε να ακολουθήσουν το μονοπάτι της Coca Cola HBC προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

«Είμαστε ένας παγκόσμιος ηγέτης σε όρους βιωσιμότητας, γεγονός που αναγνωρίζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Καθώς συνεχίζεται η πρόοδος, είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να εντάξουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης. Για το λόγο αυτό, εργαζόμαστε πολύ πάνω στο πρόγραμμα πράσινης χρηματοδότησης του ομίλου ώστε να εναρμονίσουμε έτι περαιτέρω τη στρατηγική χρηματοδότησής μας με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο μέτωπο της βιωσιμότητας», τονίζουν.

Στρατηγική χρηματοδότησης και προφίλ χρέους

Όπως είναι ήδη γνωστό, η στρατηγική χρηματοδότησης που ακολουθεί ο όμιλος στις αγορές έχει «χτιστεί» πάνω στις εξής αρχές: α) άντληση χρηματοδότησης από την κατά 100% ολλανδική θυγατρική Coca‑Cola HBC Finance B.V. β) διατήρηση ενός ισορροπημένου προφίλ χρέους και γ) βελτίωση του χρηματοδοτικού κόστους του ομίλου. Οι πηγές χρηματοδότησης, σύμφωνα πάντα με τον όμιλο, περιλαμβάνουν ομόλογα και εμπορικά έγγραφα, καθώς και ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή που συνδέεται με όρους βιωσιμότητας.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, τον Νοέμβριο του 2024, το μακροπρόθεσμο χρέος του ομίλου θα ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2027 σε 700 εκατ. ευρώ, για να υποχωρήσει σε 500 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2029 και να διαμορφωθεί στα 600 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2031.

Άνοδο κερδών και αύξηση όγκου πωλήσεων έδειξαν τα οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου 2022

Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στα 316 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC στο πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας άνοδο 34,5% σε ετήσια βάση. Αύξηση κατά 19,4% σε οργανική βάση και κατά 29,6% σε δημοσιευμένη βάση παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις, ενώ σημειώθηκαν περαιτέρω αυξήσεις του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο πωλήσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

Ειδικότερα, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 25,2% σε οργανική βάση, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,1%. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 14% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος, περαιτέρω ενισχυμένα από την ανάκαμψη της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 33,9%, ενώ και οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 55,4 εκατ. ευρώ, σε ποσό 332,9 εκατ. ευρώ. Ο ισχυρός ισολογισμός και η ρευστότητα διατηρούνται μετά και την πληρωμή του μερίσματος ποσού 0,71 ευρώ ανά μετοχή τον Αύγουστο.

«Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των προϊόντων 24ωρης/7ήμερης κατανάλωσης, οι δυνατότητες διαχείρισης της αύξησης των καθαρών εσόδων και η άριστη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής μας επέτρεψαν να επωφεληθούμε πλήρως από την ανάκαμψη μετά την πανδημία σε όλες τις αγορές μας και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είμαι ικανοποιημένος που επιτύχαμε ισχυρή οργανική αύξηση, με ισορροπημένη συμβολή από τον όγκο πωλήσεων και τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο. Η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα και οι ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους μάς βοήθησαν να αντισταθμίσουμε τις αυξήσεις του κόστους πρώτων υλών, εξασφαλίζοντας την επιτυχή μετατροπή της αύξησης των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε κέρδη και ρευστότητα. Οι συνεπείς επενδύσεις μας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών σε ευκαιρίες υψηλής απόδοσης, στις ικανότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα καθώς και στη δυναμικότητά μας, οδηγούν στην ανάπτυξη σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη», δήλωσε κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εξαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Zoran Bogdanovic, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η Coca Cola HBC επαναφέρει τις εκτιμήσεις για το 2022, αναμένοντας τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στο εύρος των 740 με 820 εκατ. ευρώ.

Το προσωρινό «λουκέτο» στην Ουκρανία, τα νέα δεδομένα στη Ρωσία και η Multon Partners

Όπως υπενθυμίζει ο όμιλος, στις 24 Φεβρουαρίου - ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία - έκλεισε προσωρινά το εργοστάσιο στην Ουκρανία και σταμάτησε η παραγωγή για λόγους ασφαλείας. Από τον περασμένο Μάιο, ξεκίνησε εκ νέου σταδιακά η παραγωγή, ενώ στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, οι όγκοι πωλήσεων στην Ουκρανία μειώθηκαν κατά 45%.

Στις 8 Μαρτίου, σταμάτησαν οι παραγγελίες συμπυκνωμένης πρώτης ύλης των προϊόντων με σήμα Coca-Cola στη Ρωσία και η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με την The Coca-Cola Company για την υλοποίηση της απόφασής της για αναστολή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην περιοχή. Σταμάτησε να επενδύει στη Ρωσία και δεν θα διοχετεύει πλέον νέα κεφάλαια στην αγορά. Στη Ρωσία, σημειώθηκε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 46% κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, αναμένεται σημαντικά μικρότερη παρουσία στη Ρωσία εστιασμένη σε τοπικά σήματα, η οποία θα είναι άμεσα αυτάρκης από λειτουργική και οικονομική άποψη.

Όπως αποκάλυψε ο Zoran Bogdanovic, σε επιστολή του προς τους εργαζομένους, ημερομηνίας 5 Αυγούστου (An Update on our Russian operations), οι δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία έχουν μεταβληθεί σημαντικά ως απάντηση στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση, ενώ σε πλήρη συνεννόηση με τη μητρική The Coca-Cola Company έχει μπει φρένο στην παραγωγή και πώληση των brands του ομίλου στη ρωσική αγορά, χωρίς να υπάρχουν σχέδια για επανεισαγωγή τους. Αντ’ αυτού, η πιο περιορισμένη παρουσία της Coca-Cola HBC στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί μέσω της μετονομασίας της σε Multon Partners, η οποία θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και πώληση των τοπικών σημάτων Dobry, Rich και Moya Semya, αντλώντας πρώτες ύλες από την τοπική αγορά. Κάθε δραστηριότητα της Multon Partners θα έχει τοπικό χαρακτήρα, ενώ τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει επέκταση των υπαρχόντων τοπικών σημάτων, ωστόσο τα σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το deal των 45 εκατ. ευρώ με την ελληνική Three Cents

Στις 9 Αυγούστου η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την εταιρεία αναψυκτικών Three Cents, θυγατρική κατά 100% της Ideal Holdings. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές, με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών κλεισίματος, ενώ και η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους.

Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτης της δημοφιλούς σειράς προϊόντων με την επωνυμία Three Cents, αναψυκτικών χωρίς συντηρητικά ή τεχνητές χρωστικές. Η Three Cents ιδρύθηκε το 2014 από τους Γιώργο Μπάγκο, Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, μια ομάδα bar tenders και επαγγελματιών F&B. Από την ίδρυσή της, η μάρκα καθιερώθηκε γρήγορα ως ένα super-premium, αφρώδες ποτό για ενήλικες και συστατικό για ποτά και κοκτέιλ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ιδρυτική ομάδα θα παραμείνει στην εταιρεία και θα συνεχίσει να προωθεί τη μάρκα. Όπως σημειώνει η Coca-Cola HBC, το Three Cents θα συμπληρώσει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο ανθρακούχων αναψυκτικών, το οποίο περιλαμβάνει τις μάρκες Schweppes και Kinley.