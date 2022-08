Οι ενέργειες της Coca-Cola HBC στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας – Το χρονικό των εξελίξεων

Πώς έχει κινηθεί ο όμιλος από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα. Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις αναδιοργάνωσης απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προτεραιότητες για το μέλλον.

Σε πλήρη επαγρύπνηση βρίσκεται εδώ και 5,5 μήνες η Coca-Cola HBC, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων που συνοδεύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη διοίκηση του ομίλου να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος των εχθροπραξιών στο μικρότερο δυνατό επίπεδο.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που θέτει η διοίκηση για το άμεσο μέλλον, όπως αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022, περιλαμβάνεται η «σημαντικά πιο περιορισμένη παρουσία μας στη Ρωσία σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εστιασμένη σε υπάρχοντα τοπικά σήματα. Αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητά μας, θα είναι άμεσα οικονομικά αυτάρκης».

Μέσω της Multon Partners η δραστηριότητα στη ρωσική αγορά

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, σε επιστολή του προς τους εργαζομένους, ημερομηνίας 5 Αυγούστου (An Update on our Russian operations), οι δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία έχουν μεταβληθεί σημαντικά ως απάντηση στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση, ενώ σε πλήρη συνεννόηση με τη μητρική The Coca-Cola Company έχει μπει φρένο στην παραγωγή και πώληση των brands του ομίλου στη ρωσική αγορά, χωρίς να υπάρχουν σχέδια για επανεισαγωγή τους.

Αντ’ αυτού, η πιο περιορισμένη παρουσία της Coca-Cola HBC στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί μέσω της μετονομασίας της σε Multon Partners, η οποία θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και πώληση των τοπικών σημάτων Dobry, Rich και Moya Semya, αντλώντας πρώτες ύλες από την τοπική αγορά. Κάθε δραστηριότητα της Multon Partners θα έχει τοπικό χαρακτήρα, ενώ τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει επέκταση των υπαρχόντων τοπικών σημάτων, ωστόσο τα σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Όπως επισημαίνεται στα οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου, στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου καταγράφηκε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 46% στη Ρωσία, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στην Ουκρανία, αντίστοιχα, οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 45%.

Το χρονικό των εξελίξεων και το guidance που... επανήλθε πέντε μήνες μετά

Επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά, στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης της ρωσικής εισβολής σε ουκρανικό έδαφος, η Coca Cola HBC ανακοίνωσε ότι κλείνει το εργοστάσιό της στην Ουκρανία και σταματά την παραγωγή για λόγους ασφαλείας, απευθύνοντας έκκληση στους εργαζόμενους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ταυτόχρονα, αναζητούσε λύση για τα 10 εργοστάσια που λειτουργεί στη Ρωσία. Η παραγωγή στην Ουκρανία ξεκίνησε εκ νέου – και σταδιακά – τον περασμένο Μάιο.

Στις 8 Μαρτίου η μητρική εταιρεία, The Coca-Cola Company, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, με την Coca Cola HBC να τοποθετείται μια ημέρα αργότερα, σημειώνοντας πως «μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της The Coca-Cola Company να αναστείλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, σεβόμαστε την απόφαση και εργαζόμαστε για την πλήρη εναρμόνιση της εφαρμογή της. Θα εξετάσουμε προσεκτικά τα συμφέροντα των υπαλλήλων, των πελατών και των προμηθευτών μας στη Ρωσία. Η σχέση μας με την The Coca-Cola Company παραμένει ισχυρή και συνεχίζουμε να είμαστε σε στενή συνεργασία σε όλες τις υπόλοιπες αγορές μας».

«Θα σταματήσει η πώληση προϊόντων της Coca-Cola στη Ρωσία και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τις λεπτομέρειες της υλοποίησής της», σχολίαζε πηγή της Coca-Cola HBC στο insider.gr, λίγες ώρες αργότερα, επιχειρώντας να εξηγήσει τι σημαίνει η απόφαση του ομίλου να εναρμονιστεί με τη θέση της μητρικής.

Είχε προηγηθεί στις 3 Μαρτίου η ανακοίνωση της Coca-Cola HBC ότι σταματά το guidance για το έτος, στη σκιά του πολέμου. «Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ολόκληρου του έτους του 2021 στις 22 Φεβρουαρίου 2022, η Coca-Cola HBC έδωσε τις εκτιμήσεις της (guidance) για το έτος σε ένα ευρύ φάσμα που λαμβάνει υπόψη τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς και πιθανές αντιξοότητες από εμπορεύματα και νομίσματα. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα η κατάσταση στην οποία εμπλέκονται Ουκρανία και Ρωσία έχει εξελιχθεί σαφώς περισσότερο και ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει η εξελισσόμενη γεωπολιτική κρίση και οι αναπτυσσόμενες αντιδράσεις πολλών κυβερνήσεων στην κρίση, στις δραστηριότητές μας ή στα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2022… Δεν πιστεύουμε πλέον ότι είναι συνετό να παρέχουμε guidance για το τρέχον οικονομικό έτος του ομίλου μας», αναφερόταν, μεταξύ άλλων, σε εκείνη την ανακοίνωση.

Καθώς οι αγορές του ομίλου, εκτός της Ρωσίας και της Ουκρανίας, συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε χθες – πέντε μήνες μετά την απόσυρσή του – ότι επαναφέρει το guidance για το σύνολο του έτους. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις «επαναφέρουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2022 και αναμένουμε τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στο εύρος των 740-820 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από την πλήρη ενοποίηση της Multon από τις 11 Αυγούστου».