Ινδονησία: Επτά αεροδρόμια παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο.

Το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε, όπως έκαναν ακόμη έξι αερολιμενικές εγκαταστάσεις του αρχιπελάγους, πως παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας τους ως τουλάχιστον τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας) εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία εμποδίζει δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους, καθώς 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή θα καθυστερήσουν.

Εξαιτίας «της αύξησης της εκρηκτικής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατάου, οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί· απευθύνουμε σύσταση στους επιβάτες να ενημερώνονται τακτικά για το καθεστώς της πτήσης τους», επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η Angkasa Pura, η διαχειρίστρια του αεροδρομίου.

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο, όταν άρχισαν εκροές λάβας και άλλων πυροκλαστικών ροών και ακούστηκαν εκρήξεις σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν χθες, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

Η πιθανότητα νέας έκρηξης παρέμενε υψηλή και σήμερα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Η απειλή που συνδέεται με ενδεχόμενη έκρηξη προέρχεται από την εκτίναξη πυρακτωμένων βράχων» που θα συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ «άλλος δυνητικός κίνδυνος είναι οι ροές λάβας» αν η εκρηκτική δραστηριότητα ξαναρχίσει και συνεχιστεί, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που θα παραμείνουν κλειστά είναι δυο στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανάμεσά τους ένα που χρησιμοποιείται κι από την πολεμική αεροπορία.

Οι ακυρώσεις, οι καθυστερήσεις και οι εκτροπές των πτήσεων πλήττουν συνολικά 270.000 επιβάτες, σύμφωνε με το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών.

Κάπου χίλιες πτήσεις επρόκειτο να αναχωρήσουν ή να αφιχθούν στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου παρουσιάζει σποραδική δραστηριότητα αφότου αναδύθηκε τον περασμένο αιώνα, σε καλντέρα που σχηματίστηκε έπειτα από την έκρηξη του 1883 -- όταν ονομαζόταν Κρακατάου.

Εκείνη η καταστροφή ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία: εκτιμάται πως είχαν χάσει τη ζωή τους κάπου 35.000 άνθρωποι.

Τσουνάμι το 2018, εξαιτίας της κατάρρευσης κάποιων τμημάτων του Άνακ Κρακατάου, στοίχισε τη ζωή σε 429 ανθρώπους και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εκτοπιστούν.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη διότι στο υπέδαφος προσκρούουν τεκτονικές πλάκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ