Ουκρανία: Αναχώρησαν από το Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι φοβάται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον φετινό χειμώνα επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευθεί απευθείας μαζί του.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναχώρησαν την περασμένη νύκτα από την Ουκρανία με τραίνο, έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι οποίοι το Σάββατο βρέθηκαν στη Μόσχα και συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις «πιο αποτελεσματικές».

Ωστόσο ο Ζελένσκι δήλωσε ότι φοβάται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον φετινό χειμώνα επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευθεί απευθείας μαζί του.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έφτασαν στο Κίεβο την Κυριακή μέσω Πολωνίας, στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησαν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες, και είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος μετά το πέρας τους.

«Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που προς το παρόν μοιάζει ότι θα συμβεί», σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες, Κυριακή, μετά τη συνάντησή τους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο σε συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. «Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητεί εδώ και καιρό μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Πούτιν, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

Από την πλευρά του ο Γουίτκοφ δήλωσε ικανοποιημένος από τις «πολύ σημαντικές» συνομιλίες και εκτίμησε ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς προκειμένου να βρεθεί διέξοδος από τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή.

«Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό», επεσήμανε. «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, φροντίζουμε γι’ αυτό και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης, πρόσθεσε ο Γουίτκοφ.

Εξάλλου χθες πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο και μια άλλη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, η ουκρανική αντιπροσωπεία και Ευρωπαίοι σύμβουλοι: ο Γερμανός Γκίντερ Ζάουτερ, ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μπον.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, ο Ρεπουμπλικάνος έχει ξεκινήσει πολλούς κύκλους συνομιλιών με στόχο την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση αυτή, την πιο αιματηρή στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο οι προσπάθειές του δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα.

Οι διαπραγματεύσεις προσκρούουν κυρίως στο εδαφικό ζήτημα, με τη Μόσχα να ζητεί την απόσυρση του ουκρανικού στρατού από την ανατολική περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, κάτι που το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν οι νέες προτάσεις που μετέφεραν οι απεσταλμένοι του στις δύο πλευρές περιλάμβαναν την παραχώρηση εδαφών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ