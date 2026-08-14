Πόσο κόστισαν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το καλοκαίρι του 2004 έμεινε για πάντα ζωντανό στη μνήμη μας.

«Ολυμπιακοί Αγώνες, καλωσήρθατε σπίτι σας. Καλωσήρθατε στην Ελλάδα». Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου του 2004, ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών μια μυσταγωγία. Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καλωσορίζοντας τους αγώνες πίσω στη γενέτειρά τους.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το καλοκαίρι του 2004 έμεινε για πάντα ζωντανό στη μνήμη μας.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr