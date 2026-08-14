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Πόσο κόστισαν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004

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Πόσο κόστισαν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004
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Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το καλοκαίρι του 2004 έμεινε για πάντα ζωντανό στη μνήμη μας.

«Ολυμπιακοί Αγώνες, καλωσήρθατε σπίτι σας. Καλωσήρθατε στην Ελλάδα». Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου του 2004, ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών μια μυσταγωγία. Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καλωσορίζοντας τους αγώνες πίσω στη γενέτειρά τους.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το καλοκαίρι του 2004 έμεινε για πάντα ζωντανό στη μνήμη μας.

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tags:
Ολυμπιακοί Αγώνες
Αθήνα
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