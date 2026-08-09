Γερμανία: Διευρύνεται το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα

Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 12% σε ετήσια βάση, σε λίγο κάτω από 37 δισ. ευρώ, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου.

Η Γερμανία κατέγραψε διεύρυνση του εμπορικού της ελλείμματος με την Κίνα το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρότι η ασιατική οικονομική δύναμη παρέμεινε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της κρατικής υπηρεσίας Germany Trade & Invest (GTAI) που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 12% σε ετήσια βάση, σε λίγο κάτω από 37 δισ. ευρώ, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου. Η πτώση σημειώθηκε καθώς οι κινεζικές επιχειρήσεις μείωσαν την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα, η Κίνα υποχώρησε στην ένατη θέση μεταξύ των σημαντικότερων αγορών για τα γερμανικά προϊόντα.

Μόλις το 2021, η Κίνα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τις γερμανικές εξαγωγές. Εκείνη τη χρονιά, η Γερμανία πούλησε στην Κίνα αγαθά αξίας 104 δισ. ευρώ, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Τώρα, η γερμανική μεταποίηση αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τους αμερικανικούς δασμούς και τον κινεζικό ανταγωνισμό, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές θέσεων εργασίας σε εμβληματικούς βιομηχανικούς ομίλους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen.

Η Κίνα ενισχύει τις πωλήσεις της στη Γερμανία, ενώ οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα υποχωρούν, διευρύνοντας σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα του Βερολίνου.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι γερμανικές εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 8,9%, στα 91,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 12%, σε λιγότερα από 37 δισ. ευρώ.

Έτσι, το γερμανικό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας αυξήθηκε από περίπου 40 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε περίπου 55 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2026.

Το συνολικό διμερές εμπόριο έφτασε τα 128 δισ. ευρώ, περίπου 3 δισ. ευρώ υψηλότερα από το εμπόριο της Γερμανίας με τις ΗΠΑ.

«Οι λόγοι για τη μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα είναι η αδύναμη εγχώρια οικονομία και η αυξανόμενη έμφαση της Κίνας στις εγχώριες αλυσίδες αξίας», δήλωσε η Κοριν Αμπέλε, ειδικός της GTAI για την Ανατολική Ασία.

Οι γερμανικές εταιρείες πλέον παράγουν περισσότερα προϊόντα μέσα στην ίδια την Κίνα, ενώ η κρίση στην κινεζική αγορά ακινήτων και οι οικονομικά πιεσμένες περιφερειακές κυβερνήσεις περιορίζουν τις επενδύσεις, πρόσθεσε η Αμπέλε.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και πολύ μικρότερες οικονομίες, όπως η Αυστρία και η Ελβετία, αγόρασαν περισσότερα γερμανικά προϊόντα από την Κίνα το 2026.

Η μειούμενη εξάρτηση της Κίνας από τη Γερμανία δείχνει ότι η ασιατική χώρα καθίσταται ολοένα πιο ανεξάρτητη από τις δυτικές δυνάμεις και καλύπτει την τεχνολογική απόσταση, δήλωσε ο οικονομολόγος της Commerzbank, Βίνσεντ Στάμερ.

Η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ και έγινε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2025, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την επιβολή προστατευτικών δασμών, οι οποίοι έχουν πλήξει τις γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη μεμονωμένη ξένη αγορά της Γερμανίας, όμως οι γερμανικές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά μειώθηκαν κατά περίπου 6% έως τον Ιούνιο, σε λίγο πάνω από 74 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Αμπέλε. Αντίθετα, οι γερμανικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1%, φτάνοντας σχεδόν τα 51 δισ. ευρώ.

Η Γαλλία και η Ολλανδία ήταν οι επόμενες μεγαλύτερες αγορές γερμανικών προϊόντων.

Συνολικά, οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,7%, στα 817 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο, καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εξακολούθησε να στηρίζει τη ζήτηση.

«Όμως το εμπορικό σήμα “Made in Germany” πρέπει και πάλι να επανεφεύρει τον εαυτό του», δήλωσε ο Στάμερ της Commerzbank.

