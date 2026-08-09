Περού: Δεκατρείς νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο

Το δυστύχημα συνέβη όταν επιβατικό βαν προσέκρουσε σε ακινητοποιημένη νταλίκα σε δρόμο της περιφέρειας Κούσκο.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν επιβατικό βαν προσέκρουσε σε ακινητοποιημένη νταλίκα σε δρόμο της περιφέρειας Κούσκο, στο νοτιοανατολικό Περού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα περίχωρα της Πολπάτα όταν επιβατικό βαν, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Τσαλχουαχουάτσο και Αρεκίπα, προσέκρουσε σε νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί στον δρόμο, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Κούσκο, Κάρλος Γκουισάδο.

«Έχουμε δυστυχώς ενημερωθεί για 13 νεκρούς, ανάμεσα τους παιδιά... Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αρεκίπα», διευκρίνισε ο Γκουισάδο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, ο οδηγός του βαν δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή πρόσκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ