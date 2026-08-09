Υεμένη: Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σαουδαραβικό διυλιστήριο στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο τους, κατάφεραν να στοχοθετήσουν το διυλιστήριο της Aramco.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι οι Χούθι "κατάφεραν να στοχοθετήσουν το διυλιστήριο της Aramco", του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, "στην Τζιζάν με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone)", με πλήγμα "ακριβείας".

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ