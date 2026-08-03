R. Terzi (Google): Στην εποχή της AI η δημοσιογραφία δεν μετριέται στα κλικ

Ο Riccardo Terzi, Vice President, News Partnerships της Google, μιλά στο Insider για το πώς η AI αλλάζει τη σχέση των αναγνωστών με την ενημέρωση και επαναπροσδιορίζει το μέλλον της δημοσιογραφίας.

Η εποχή που η επιτυχία ενός ειδησεογραφικού μέσου μετριόταν αποκλειστικά με τα κλικ και την επισκεψιμότητα φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θα είναι η μαζική παραγωγή περιεχομένου, αλλά το πρωτογενές ρεπορτάζ, η αξιοπιστία του brand και η άμεση σχέση με τον αναγνώστη.

To παραπάνω αποτελεί το βασικό μήνυμα που στέλνει ο Riccardo Terzi, Vice President, News Partnership της Google, μέσω της συνέντευξής του στο Insider, περιγράφοντας πώς αλλάζει τόσο η Αναζήτηση και το επιχειρηματικό μοντέλο των εκδοτικών οργανισμών όσο και οι προτιμήσεις των ίδιων των αναγνωστών, που είναι πλέον εξοικειωμένοι με την χρήση της ΤΝ.

Όπως εξηγεί, η Google αναπτύσσει νέα εργαλεία που αναδεικνύουν το πρωτογενές ρεπορτάζ, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους εκδότες μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται το περιεχόμενό τους από τις εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή οι αναγνώστες υφίστανται μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται, απορρίπτοντας την παθητική ανάγνωση κι αναζητώντας μια διαδραστική σχέση εμπιστοσύνης με το μέσο.

Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή για τη δημοσιογραφία, αλλά ευκαιρία για όσους επενδύσουν έγκαιρα σε αυτήν και σε εργαλεία που μπορούν να μειώσουν δραστικά τον επεξεργασίας σε ένα newsroom, επιτρέποντας ακόμη και σε μικρές συντακτικές ομάδες να επενδύσουν στο πρωτογενές περιεχόμενο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την συνέχεια –ιδιαίτερα στις μικρότερες αγορές όπως η ελληνική– είναι σύμφωνα με τον ίδιο, όχι η ΤΝ αλλά η αδράνεια. «Τα μέσα που δεν θα ενσωματώσουν εγκαίρως την AI στις δημοσιογραφικές και εμπορικές τους λειτουργίες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω τόσο στην παραγωγή αποκλειστικού περιεχομένου όσο και στη μάχη των συνδρομών και της βιωσιμότητας».

Άλλωστε όπως επισημαίνει, σε δέκα χρόνια από σήμερα οι αναγνώστες θα απέχουν μακράν από το να πληκτρολογούν λέξεις-κλειδιά, να ψάχνουν ανάμεσα σε ατελείωτες λίστες αποτελεσμάτων και να συνθέτουν μόνοι τους την απάντηση ανοίγοντας δεκάδες καρτέλες. Θα περιμένουν η πληροφορία να προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές τους ανάγκες και η εμπιστοσύνη αντί για την ταχύτητα θα στεφθεί ως το πολυτιμότερο αγαθό του διαδικτύου.

-Έχει επισημανθεί από πολλούς ότι η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη δημοσιογραφία και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ενημερώνονται. Η Google έχει δηλώσει ότι το πρωτογενές ρεπορτάζ γίνεται ακόμη πιο πολύτιμο στην εποχή της AI. Πώς μπορεί όμως να συμβάλει ώστε η πρωτογενής δημοσιογραφία να παραμείνει ορατή και να αναγνωρίζεται η αξία της;

Η φιλοσοφία μας ήταν πάντα ότι τα προϊόντα αναζήτησης και ενημέρωσης που διαθέτουμε είναι τόσο αποτελεσματικά, όσο ισχυρό είναι και το ειδησεογραφικό οικοσύστημα με το οποίο συνδέονται. Καθώς οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο σε εμπειρίες που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σχεδιάζουμε τις λειτουργίες μας έτσι ώστε να φέρνουμε στο προσκήνιο το πρωτογενές περιεχόμενο του διαδικτύου, βοηθώντας τους να ανακαλύπτουν μοναδικό περιεχόμενο και έγκυρες πηγές πίσω από τις ειδήσεις της ημέρας.

Για να το πετύχουμε αυτό, εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας. Πρόσφατα, για παράδειγμα, παρουσιάσαμε νέες δυναμικές λειτουργίες στην Αναζήτηση AI, όπως την ετικέτα «Highly Cited» (Πολυσυζητημένο/Με υψηλή αναφορά), που βοηθά τους αναγνώστες να εντοπίζουν αμέσως το αυθεντικό, ερευνητικό ρεπορτάζ, αλλά και την «Preferred Sources» (Προτιμώμενες Πηγές) στα AI Overviews και το AI Mode, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ξεχωρίζουν τους εκδότες που εμπιστεύονται περισσότερο.

Επιπλέον, ξεκινώντας αρχικά από τις ΗΠΑ, τα προφίλ Αναζήτησης στο Google Search και το Discover προσφέρουν στους εκδότες έναν αποκλειστικό, εξατομικευμένο χώρο για να προβάλλουν τα τελευταία τους άρθρα, βίντεο και ανάρτησεις στα social media σε ένα μόνο σημείο, μαζί με το κουμπί «Ακολουθήστε στο Google», ώστε οι αναγνώστες να μπορούν εύκολα να τους ακολουθούν. Παράλληλα, εισάγουμε νέους ελέγχους στο Search Console, δίνοντας στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και τους εκδότες τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με το αν το περιεχόμενό τους θα χρησιμοποιείται ως πηγή τροφοδότησης για τις λειτουργίες παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα AI Overviews και το AI Mode, ανεξάρτητα από την παραδοσιακή οργανική τους κατάταξη στην Αναζήτηση.

Στην ουσία, η πρωτογενής δημοσιογραφία βασίζεται στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Όπως επισημαίνω συχνά στους συνεργάτες μας, η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί πλέον μόνο μια δημοσιογραφική αξία· είναι μια κρίσιμη εμπορική αναγκαιότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα στον καταιγισμό περιεχομένου που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη, το αυθεντικό, επιτόπιο ρεπορτάζ είναι αυτό που μετατρέπει έναν ευκαιριακό αναγνώστη σε πιστό, συνδρομητή. Στόχος της Google είναι να παρέχει την τεχνολογία, τα εργαλεία και τις πλατφόρμες για να διατηρηθεί αυτή η σχέση.

-Η Google έχει αναπτύξει ένα ευρύ οικοσύστημα για τους εκδότες ειδήσεων, από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το NotebookLM και το Pinpoint, μέχρι λύσεις για τη διεύρυνση του κοινού και την εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου. Από τις επαφές σας με δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, ποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες είχαν τον μεγαλύτερο ουσιαστικό αντίκτυπο, όχι μόνο στην καθημερινή λειτουργία των δημοσιογραφικών ομάδων, αλλά και στην εμπειρία των αναγνωστών; Και σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι χρειάζεται ακόμη περαιτέρω καινοτομία;

Η λέξη που ακούω συχνότερα στις συζητήσεις μου με εκδότες σε όλη την Ευρώπη είναι το «έλλειμμα πόρων». Το ερευνητικό ρεπορτάζ απαιτεί τεράστιο όγκο εγγράφων, και τα μικρότερα Μέσα απλώς δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ομάδες δεδομένων για να επεξεργαστούν χιλιάδες σελίδες αναφορών ή να απομαγνητοφωνήσουν αμέτρητες ώρες ηχητικού υλικού. Εκεί ακριβώς εργαλεία όπως το Pinpoint έχουν δώσει άμεση και ουσιαστική λύση. Επιπλέον, δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους, επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να μετατρέπουν μέσα σε δευτερόλεπτα τεράστιους όγκους δεδομένων σε αρχεία που μπορούν εύκολα να ανατρέξουν και να ψάξουν, και στη συνέχεια να μοιράζονται αυτά τα αρχεία απευθείας με τους αναγνώστες τους. Για το κοινό, αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς οι αναγνώστες μπορούν πλέον να βλέπουν στην πράξη τη δημοσιογραφική έρευνα και να αποκτούν πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές πίσω από ένα αποκλειστικό θέμα.

Παράλληλα, από την πλευρά του αναγνώστη, βλέπουμε να ξεκινά μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται, η οποία καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το Gemini Notebook (γνωστό προηγουμένως ως NotebookLM). Συγκεκριμένα, αντί να περιορίζονται στην ανάγνωση ενός στατικού, γραμμικού άρθρου, οι εκδότες αρχίζουν να πειραματίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μετατρέψουν τα πλούσια αρχεία τους σε διαδραστικά κέντρα πληροφόρησης. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι τα ειδικά διαμορφωμένα notebooks από εκδοτικούς οίκους και μέσα, όπως το The Atlantic ή η Bloomsbury Publishing. Έτσι, αξιοποιούν τις δυνατότητες του εργαλείου για να δώσουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες όχι μόνο να κάνουν απευθείας ερωτήσεις πάνω στο περιεχόμενο, αλλά και να δημιουργούν αυτόματα περιλήψεις ή θεματικά σχεδιαγράμματα. Με τον τρόπο αυτό, η ενημέρωση ξεφεύγει από την παθητική ανάγνωση και μετατρέπεται σε μια ενεργή, διαδραστική περιήγηση σε διασταυρωμένα και έγκυρα στοιχεία.

Ωστόσο, όταν εξετάζουμε πού χρειάζεται περαιτέρω καινοτομία, η απάντηση δεν αφορά τη δημιουργία εξυπνότερων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, αφορά τον εκσυγχρονισμό της ίδιας της δημοσιογραφικής λειτουργίας. Το ζητούμενο είναι να σπάσουν τα στεγανά ανάμεσα στο δημοσιογραφικό, το τεχνικό και το εμπορικό τμήμα. Η ουσιαστική εξέλιξη βρίσκεται στην αλλαγή της κουλτούρας και της καθημερινής ροής εργασίας: στην κατάρτιση των δημοσιογράφων ώστε να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως καθημερινό συνεργάτη, στη δημιουργία υβριδικών ρόλων (όπως δημοσιογράφοι με γνώσεις προγραμματισμού που μπορούν να φτιάχνουν εξειδικευμένα εργαλεία), και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο τη βιωσιμότητα των μέσων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εφημερίδα Μακεδονία, η οποία αξιοποίησε το πρόγραμμα JournalismAI της Πρωτοβουλίας της Google για τις Ειδήσεις (Google News Initiative - GNI) για να δημιουργήσει ένα υβριδικό, εξατομικευμένο newsletter. Το εγχείρημα αυτό συνδυάζει τη μηχανική μάθηση με τη κρίση των δημοσιογράφων, θέτοντας με επιτυχία τις βάσεις για ένα σύγχρονο συνδρομητικό μοντέλο. Θέλουμε να δούμε περισσότερα τέτοια εγχειρήματα μέσω της Πρωτοβουλίας της Google για τις Ειδήσεις (Google News Initiative - GNI), όπου τα Μέσα δεν χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη απλώς για να παράγουν κείμενα, αλλά για να προβλέπουν τις τάσεις αποχώρησης συνδρομητών, να προσαρμόζουν έξυπνα τα συστήματα πληρωμής και να χτίζουν ουσιαστικές, μακροπρόθεσμες σχέσεις με το κοινό τους.

- Η Google υποστηρίζει ότι η Αναζήτηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί σε επισκέψεις υψηλότερης ποιότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να θέτουν πιο σύνθετα ερωτήματα, ενώ συνεχίζει να κατευθύνει δισεκατομμύρια επισκέψεις προς τον ανοιχτό ιστό. Την ίδια στιγμή, πολλοί εκδότες επισημαίνoυν ότι η ροή της επισκεψιμότητας αλλάζει πλέον μορφή. Πώς μπορούν τα μέσα να συμβιβάσουν αυτές τις δύο πραγματικότητες; Θα πρέπει να σταματήσουν να μετρούν την επιτυχία κυρίως μέσω των κλικ και να εστιάσουν σε διαφορετικούς δείκτες; Και, σε πρακτικό επίπεδο, πώς πρέπει τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης να προσαρμόσουν τη στρατηγική κοινού και το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε ένα περιβάλλον όπου προηγείται η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα ψηφιακά μέσα στηρίχθηκαν στο κυνηγητό της μαζικής επισκεψιμότητας, ένα μοντέλο βασισμένο στα διαφημιστικά έσοδα, όπου η επιτυχία μετριόταν από το αν θα κατάφερνες να αποσπάσεις την προσοχή του χρήστη, έστω για μια στιγμή. Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Αναζήτηση, όμως, βάζει τέλος σε αυτή την επιφανειακή σχέση.

Η αξιολόγηση της επιτυχίας αποκλειστικά με βάση το ποσοστό κλικ (CTR) μοιάζει με το να μετρά μια έντυπη εφημερίδα την επιτυχία της από το πόσοι άνθρωποι κοίταξαν το πρωτοσέλιδο στο περίπτερο. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εκδότες οφείλουν να περάσουν σε δείκτες που αποτυπώνουν την ουσιαστική αξιοπιστία και την αναγνωρισιμότητα του Μέσου. Το ισχυρό brand είναι η ισχυρότερη ασπίδα σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Επομένως, τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης πρέπει να εστιάσουν στο να χτίσουν μια άμεση, ειλικρινή σχέση με τον αναγνώστη. Βλέπουμε ότι οι χρήστες αναζητούν και επισκέπτονται όλο και συχνότερα ιστοσελίδες που διαθέτουν φόρουμ, βίντεο, podcasts και αναρτήσεις με αυθεντικό περιεχόμενο, βιώματα και προσωπικές μαρτυρίες. Αυτές οι αλλαγές στις προτιμήσεις του κοινού στρέφουν πλέον την επισκεψιμότητα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δημιουργώντας παράλληλα μια μεγάλη ευκαιρία για Μέσα και μικρότερους εκδοτικούς οργανισμούς που παράγουν πρωτότυπο και αυθεντικό περιεχόμενο.

Οι εκδότες χρειάζεται να επενδύσουν αποφασιστικά στα δικά τους πρωτογενή δεδομένα, σε newsletters, συνδρομητικά μοντέλα premium περιεχομένου και στην απευθείας επισκεψιμότητα μέσω των εφαρμογών τους, ώστε να δημιουργήσουν ένα δικό τους, αυτόνομο οικοσύστημα.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική περιεχομένου τους με τις βασικές οδηγίες ποιότητας της Google και συγκεκριμένα με το μοντέλο E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness - Εμπειρία, Εξειδίκευση, Αυθεντία, Αξιοπιστία), καθώς και με την ενίσχυση του οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Σε ένα τοπίο που κατακλύζεται από χαμηλής ποιότητας, αυτόματα παραγόμενα κείμενα, τα συστήματα αξιολόγησης της Google είναι σχεδιασμένα για να επιβραβεύουν τη δημοσιογραφία που επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε έμφαση στην πρωτογενή «Εμπειρία» που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει, όπως το πραγματικό επιτόπιο ρεπορτάζ, οι διασταυρωμένες μαρτυρίες και τα ενυπόγραφα άρθρα από εξειδικευμένους συντάκτες. Εξίσου καθοριστική είναι η ισχυρή οπτική παρουσία: η ενσωμάτωση πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού υψηλής ανάλυσης, βίντεο και γραφημάτων επιβεβαιώνει στα συστήματα της Google ότι πρόκειται για αυθεντικό ρεπορτάζ. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενό αποκτά πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να προταθεί στις Κορυφαίες Ειδήσεις (Top Stories) και στα οπτικά πλαίσια των AI Overviews.

-Για μικρότερες γλωσσικές αγορές, όπως η Ελλάδα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες και ποιοι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι σε ένα οικοσύστημα αναζήτησης όπου κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Λόγω γλώσσας, οι Έλληνες εκδότες διατηρούν ένα φυσικό προβάδισμα αξιοπιστίας στο εγχώριο ρεπορτάζ, στα θέματα πολιτισμού και στην πρόσβαση σε ερευνητικές πηγές. Σε αντίθεση με αγγλόφωνες χώρες, για παράδειγμα, οι εκδότες σε μικρότερες γλωσσικές αγορές απολαμβάνουν διπλό πλεονέκτημα και κύρος. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δημοσιογραφικών ομάδων σε αυτές τις αγορές. Μέσω της Πρωτοβουλίας της Google για τις Ειδήσεις (Google News Initiative - GNI), έχουμε δει ελληνικά Μέσα να πετυχαίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με πολύ περιορισμένους πόρους. Για παράδειγμα, το Πρώτο Θέμα, από τους μεγαλύτερους ψηφιακούς εκδότες στην Ελλάδα, συνεργάστηκε με την Πρωτοβουλία της Google στις Ειδήσεις και την FT Strategies για να ενσωματώσει το Gemini στις τεχνολογικές του υποδομές. Η ομάδα του Μέσου ανέπτυξε ένα δικό της εργαλείο συντονισμού σχολίων στα ελληνικά, αυξάνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης από τις 30.000 στις 320.000 σχόλια τον μήνα, ενώ περιόρισε τον χρόνο έγκρισης και δημοσίευσης από ώρες σε μόλις 90 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν την ΤΝ για να απλοποιήσουν τη διαδικασία μετάφρασης από τα ελληνικά στα αγγλικά, επιτρέποντας στους αρχισυντάκτες να ελέγχουν τα κείμενα και να εγκαινιάσουν μια διεθνή αγγλόφωνη έκδοση, χωρίς να αποσπούν ρεπόρτερ από το εγχώριο ρεπορτάζ. Πρόκειται για καινοτομίες παγκόσμιου επιπέδου που γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, πάντως, δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η αδράνεια και η έλλειψη επενδύσεων στις αίθουσες σύνταξης. Η απόσταση ανάμεσα στα Μέσα που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και σε εκείνα που την αγνοούν διευρύνεται με ταχύτητα και κινδυνεύει να γίνει μόνιμο. Αν τα μικρότερα μέσα ενημέρωσης δεν αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα παραμείνουν παγιδευμένα στον εξαντλητικό φαύλο κύκλο του "παράγω περισσότερα με λιγότερους πόρους". Οι δημοσιογράφοι τους θα να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως απομαγνητοφωνήσεις, επεξεργασία ειδήσεων από πρακτορεία, διορθώσεις κειμένων ή δημιουργία newsletters, την ώρα που οι ανταγωνιστές τους θα αυτοματοποιούν αυτές τις διαδικασίες και θα αφιερώνουν τον χρόνο τους στην παραγωγή αποκλειστικών και ερευνητικών θεμάτων. Επιπλέον, τα μέσα που αγνοούν την Τεχνητή Νοημοσύνη κινδυνεύουν να χάσουν και τη μάχη της συνδρομητικής ανάπτυξης. Σε μια διαφημιστική αγορά που πιέζεται όλο και περισσότερο, όπου οι απευθείας συνδρομές προσφέρουν έναν βιώσιμο δρόμο προς τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία, η αδυναμία υιοθέτησης εργαλείων αφοσίωσης του κοινού μπορεί να απειλήσει την ίδια τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του Μέσου.

-Αν συμβουλεύατε σήμερα τον διευθύνοντα σύμβουλο ενός ψηφιακού ειδησεογραφικού οργανισμού, ποιες θα ορίζατε ως τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια; Πού πρέπει να εστιάσουν τις επενδύσεις και τις προσπάθειές τους οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια αγορά όπου κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα πρέπει να είναι η μετάβαση από ένα μοντέλο «προσέλκυσης κοινού» σε ένα μοντέλο «δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων με το κοινό». Οι εκδότες οφείλουν να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της επαφής με το κοινό τους.

Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε κανάλια που τους ανήκουν, όπως συνδρομητικά newsletters, εφαρμογές για κινητά, αξιοποίηση δεδομένων πρώτου μέρους (first-party data) και συνδρομητικά μοντέλα, όπου οι ίδιοι διαχειρίζονται τη σχέση, τα δεδομένα και την εμπειρία του χρήστη.

Για να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση, οι διευθύνοντες σύμβουλοι χρειάζεται να εστιάσουν τις επενδύσεις και τις προσπάθειές τους σε δύο βασικούς πυλώνες:

Πρώτον, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να περάσει από το στάδιο του τεχνολογικού πειραματισμού στην καρδιά της επιχειρησιακής στρατηγικής. Αυτό σημαίνει χρήση της ΤΝ για την αυτοματοποίηση των διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας στη σύνταξη, ώστε ακόμη και μια ολιγομελής δημοσιογραφική ομάδα να εστιάζει στην παραγωγή πρωτογενούς ρεπορτάζ. Παράλληλα, στο εμπορικό κομμάτι, η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά στη βελτιστοποίηση των συνδρομητικών μοντέλων (paywalls), στην καλύτερη χαρτογράφηση του κοινού και στην έγκαιρη πρόληψη των ακυρώσεων.

Τέλος, το δημοσιογραφικό σας αρχείο είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Δεκαετίες αξιόπιστου, δομημένου και έγκυρου τοπικού ρεπορτάζ έχουν τεράστια αξία για την εκπαίδευση και την τεκμηρίωση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί που θα πρωταγωνιστήσουν την επόμενη δεκαετία δεν θα είναι εκείνοι που αντιστέκονται στη μετάβαση σε ένα διαδίκτυο όπου κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά εκείνοι που θα τη χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν βαθιές, απευθείας σχέσεις με πιστούς αναγνώστες, έχοντας στο πλευρό τους ευέλικτες συντακτικές ομάδες με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και αδιαμφισβήτητο κύρος.

-Κοιτάζοντας δέκα χρόνια μπροστά, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να «ψάχνουν» στο διαδίκτυο όπως κάνουν σήμερα ή οι ΑΙ βοηθοί θα γίνουν η κύρια πύλη πρόσβασης στην πληροφορία; Αν συμβεί αυτή η αλλαγή, ποια θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη συνέπειά της για τη δημοσιογραφία;

Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι η συμπεριφορά και οι προσδοκίες των χρηστών αλλάζουν ριζικά από γενιά σε γενιά. Αντί να πληκτρολογούν λέξεις-κλειδιά, να ψάχνουν ανάμεσα σε ατελείωτες λίστες αποτελεσμάτων και να συνθέτουν μόνοι τους την απάντηση ανοίγοντας δεκάδες καρτέλες, οι χρήστες περιμένουν πλέον μια πιο άμεση και διαδραστική εμπειρία. Θέλουν απλώς να ζητούν αυτό που χρειάζονται και ο ΑΙ βοηθός να συγκεντρώνει και να συνθέτει διασταυρωμένες πληροφορίες ή να διεκπεραιώνει σύνθετες εργασίες για λογαριασμό τους. Περάσαμε ουσιαστικά από την ενεργή "αναζήτηση πληροφορίας" στην "ανάθεση της αναζήτησης", όπου ο ΑΙ βοηθός λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ανάγκη του χρήστη και στο διαδίκτυο.

Αν αυτή η αλλαγή συνεχιστεί, οι χρήστες θα περιμένουν η πληροφορία να προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές τους ανάγκες. Με άλλα λόγια, οι αναγνώστες δεν θα διαβάζουν απαραίτητα ένα κείμενο στην παραδοσιακή του μορφή. Θα θέτουν ερωτήματα στο περιεχόμενο ενός έγκυρου εκδότη και ο προσωπικός τους ΑΙ βοηθός θα διαμορφώνει την απάντηση επί τόπου, μετατρέποντας μια εκτενή δημοσιογραφική έρευνα σε μια σύντομη σύνοψη, σε έναν διαδραστικό διάλογο ή σε μια ηχητική σύνοψη, ανάλογα με τι χρειάζονται εκείνη τη στιγμή. Η δουλειά της συντακτικής ομάδας μετατοπίζεται πλέον από τη συγγραφή στατικών άρθρων στην οργάνωση και τη διασφάλιση μιας δυναμικής βάσης διασταυρωμένων γεγονότων.

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη θα αναδειχθεί στο πιο πολύτιμο αγαθό στο διαδίκτυο. Καθώς οι χρήστες αναθέτουν όλο και περισσότερες αναζητήσεις στους ΑΙ βοηθούς, εκείνοι θα έχουν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη από έγκυρες πηγές για να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους. Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί θα ξεχωρίσουν όχι επειδή είναι απλώς γρήγοροι, αλλά επειδή το πρωτογενές ρεπορτάζ τους στο πεδίο είναι διασταυρωμένο, ακριβές και φέρει σφραγίδα εγκυρότητας. Οι εκδότες που θα πρωταγωνιστήσουν την επόμενη δεκαετία θα είναι εκείνοι που θα εδραιωθούν ως η αξιόπιστη πηγή αλήθειας στην οποία μπορούν να βασιστούν με ασφάλεια τόσο οι άνθρωποι όσο και οι ΑΙ βοηθοί.