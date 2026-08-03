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EasyJet: Δίνει τo ίδιο deadline για προσφορά σε Castlelake και Apollo - «Φουντώνει» το deal των 5,7 δισ. λιρών

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EasyJet: Δίνει τo ίδιο deadline για προσφορά σε Castlelake και Apollo - «Φουντώνει» το deal των 5,7 δισ. λιρών
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Παράταση στην υποβολή προθεσμίας προσφοράς της Castlelake στις Αυγούστου 2026 προχώρησε η EasyJet, για να αποφασίσει εάν θα υποβάλει μια οριστική προσφορά εξαγοράς.

Παράταση στην υποβολή προθεσμίας προσφοράς της Castlelake στις Αυγούστου 2026 προχώρησε η EasyJet, για να αποφασίσει εάν θα υποβάλει μια οριστική προσφορά εξαγοράς, ευθυγραμμίζοντάς την με εκείνη της Apollo Global Management, καθώς ο πόλεμος υποβολής προσφορών για την low-cost αεροπορική εταιρεία εισέρχεται σε μία κρίσιμη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Εξαγορών και Συγχωνεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (The Takeover Panel) συμφώνησε να παρατείνει την προθεσμία της Castlelake από τις 3 Αυγούστου στις 7 Αυγούστου, ευθυγραμμίζοντάς την με την υπάρχουσα προθεσμία της Apollo, όπως σημειώνει το Reuters.

Η EasyJet επιβεβαίωσε ότι, από την τελευταία προσφορά, έχει χορηγήσει και στους δύο πλειοδότες - Apollo και Castlelake - πρόσβαση για την διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Η EasyJet στηρίζει την προσφορά των 5,7 δισ. λιρών που κατέθεσε τον Ιούλιο η Apollo Global Management, η οποία ξεπέρασε την προηγούμενη προσφορά της Castlelake των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η κούρσα για την απόκτηση της EasyJet είναι πιθανό να εισέλθει στο τελικό της στάδιο αυτή την εβδομάδα, με τα ανεπίλυτα ερωτήματα σχετικά με τις δομές ιδιοκτησίας και τις επιλογές εξόδου των επενδυτών να περιπλέκουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

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