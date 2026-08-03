Χρηματιστήριο: Ολοταχώς προς τις 2.600 μονάδες

Σε νέα πολυετή υψηλά και ολοταχώς προς τις 2.600 μονάδες κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος και ενώ οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων εντός συνόρων συνεχίζονται.

Σε νέα πολυετή υψηλά και ολοταχώς προς τις 2.600 μονάδες κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος και ενώ οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων εντός συνόρων συνεχίζονται.

Το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα και η αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης αντανακλάται στη νέα μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί νωρίτερα σήμερα κάτω και από τα 82 δολάρια το βαρέλι και να συνεχίζει πτωτικά σε ποσοστό που ξεπερνά το 4%.

Αφορμή για την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας στάθηκαν οι πληροφορίες του Σαββατοκύριακου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να αναβάλει τα προγραμματισμένα νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη και άλλες χώρες του Κόλπου εμφανίζονται να εργάζονται για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας.

Ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, συντηρώντας τη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι ενώ οι τελευταίες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές, θα περιμένουν να φανεί αν η επίδρασή τους θα συνεχίσει να επιδρά στο πετρέλαιο.

Εντός συνόρων, η αγορά προέρχεται από μια έντονα ανοδική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας πρωταγωνίστησε ο κλάδος των τραπεζών. Αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον διατηρείται αμείωτο. Αύριο πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου η Τράπεζα Κύπρου, ενώ εντός της ημέρας ακολουθεί η Παπουτσάνης. Μετά το κλείσιμο θα δημοσιεύσει τα μεγέθη της η Cenergy. Την Τετάρτη πριν από την έναρξη των συναλλαγών ανακοινώνει η Coca-Cola HBC, ενώ μετά το κλείσιμο θα ακολουθήσουν ΔΕΗ και HelleniQ Energy.Την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.

Στο μεταξύ, όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, πέραν των παραπάνω, απομακρύνονται σταδιακά τα σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία, ιδιαίτερα των εγχώριων επενδυτών που διατηρούσαν επιφυλάξεις υπό τον φόβο μιας πιθανής σημαντικής διόρθωσης της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά την τεχνική εικόνα, η Fast Finance σημειώνει πως, παρότι παραμένει ιδιαίτερα θετική, «θα προτιμούσαμε μια πιο ήπια ανοδική πορεία του Γενικού Δείκτη, συνοδευόμενη από μεγαλύτερη διάχυση της ανόδου στο σύνολο της αγοράς. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεχνικά πιο υγιής, καθώς η υπερβολικά επιθετική προσέγγιση των στόχων αυξάνει την πιθανότητα να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα ένας ανοδικός κύκλος της παρούσας φάσης με κίνδυνο μια απότομη και μεγάλη διόρθωση».

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 1,22%, ο CAC στο Παρίσι ενισχύεται περί του 0,70%, ενώ σε οριακά θετικό έδαφος κινείται ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.586,33 μονάδες με κέρδη 0,65%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,02% στις 2.995,15 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Τρ. Πειραιώς (+2,23%) στα 9,82 ευρώ, ενώ ακολουθούν ΕΤΕ (+1,46%), Τρ. Κύπρου (+1,07%), Alpha Bank (+0,91%) και CrediaBank (+0,80%). Η Eurobank διαπραγματεύεται αμετάβλητη στα 4,45 ευρώ, ενώ η Optima υποχωρεί οριακά κατά 0,10% στα 10,41 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,9:1 με 67 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 36 σε αρνητικό και 47 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 32,47 εκατ. ευρώ.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεών, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η ElvalHalcor (+3,34%) και ακολουθούν οι Aktor (+2,88%), Cenergy (+2,61%), Τιτάν (+1,73%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,42%). Πάνω από 1% ενισχύονται και οι τίτλοι των Viohalco (+1,13%), Metlen (+1,04%) και ΟΤΕ (+1%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι μετοχές των ΔΕΗ (+0,90%), Lamda Development (+0,87%), Jumbo (+0,83%), Allwyn (+0,75%), ΕΥΔΑΠ (+0,70%) και ο ΔΑΑ (+0,28%).

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy υποχωρεί 1,23% και ακολουθούν πτωτικά οι Coca-Cola HBC (-0,85%), Aegean (-0,58%) και Motor Oil (-0,30%).