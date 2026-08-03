Όμιλος AVAX: Υπογραφή σύμβασης για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 275.5MW στη Ρουμανία, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ με τον Όμιλο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 275,5 MW στη Ρουμανία, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ με τον Όμιλο ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΜΑΕ.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού στην επαρχία Arad στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού, μέσω υπόγειων καλωδίων 33 kV, με τον Κεντρικό Υποσταθμό Μετασχηματισμού 33/33/400 kV.

Η νέα συμφωνία είναι η 4η κατά σειρά που συνάπτει η ΑΒΑΞ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της ΑΒΑΞ σε μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι για λογαριασμό του ίδιου πελάτη κατασκευάζεται στην Κοζάνη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 525 MW, προϋπολογισμού 173 εκατ. ευρώ, σε σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο.