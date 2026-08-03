Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές εν μέσω προσδοκιών για συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Με αισιόδοξο κλίμα υποδέχονται την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα, αντιδρώντας στην προαναγγελία Τραμπ, με τον Stoxx 600 ενισχύεται 0,28% στις 651 μονάδες.

Με αισιόδοξο κλίμα υποδέχονται την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν θετικά πρόσημα, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα. Παράλληλα, η δυναμική των αγορών αποκτά όλο και μεγαλύτερή βάση, καθώς εξελίσσεται η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του β' τριμήνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,28% στις 651 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,75% στις 6.406 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 1,30% στις 25.963 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,97% στις 8.591 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,09% στις 10.878 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται +0,80% στις 52.590 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,51% στις 19.888 μονάδες.

Ο Τραμπ, ανήγγειλε ότι αρχίζουν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μετά την αναβολή της επίθεσης που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα». Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες. Ο ρεπουμπλικάνος επέμεινε πως «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και θα υπάρξει επίσης για αυτήν που αποκάλεσε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν.

Αντιδρώντας στην προαναγγελία, οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε καθοδική τροχιά, με το αργό τύπου brent να χάνει 5,41% στα 83,17 δολάρια το βαρέλι.

Η παραγωγή εργοστασίων στην ευρωζώνη αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσεράμισι ετών τον Ιούλιο, ωστόσο η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την εκκαθάριση των ανεκτέλεστων παραγγελιών και όχι από την αύξηση της ζήτησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα.

Την ίδια στιγμή, ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά deals στην ιστορία της φαρμακοβιομηχανίας εξετάζουν η βρετανοσουηδική AstraZeneca και η αμερικανική Bristol Myers Squibb, οι οποίες βρίσκονται σε διερευνητικές συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση αξίας περίπου 400 δισ. δολαρίων. Μετά την είδηση η μετοχή της AstraZeneca υποχωρεί 7% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ωστόσο, με πάνω από το ήμισυ των εταιρειών του Stoxx 600 να έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, περίπου το 56% ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 57%, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ποσοστό υπέρβασης του 87% στις ΗΠΑ. Συνολικά, τα ευρωπαϊκά κέρδη υπερέβησαν τις προσδοκίες κατά περίπου 3%, σε σύγκριση με συνολική υπέρβαση 31% στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τα κέρδη ανά μετοχή, σημείωσαν μέση υπεραπόδοση 1,6% σε μία ημέρα, από 0,8% το α' τρίμηνο, ενώ οι εταιρείες που δεν πέτυχαν τους στόχους «τιμωρήθηκαν» κατά μέσο όρο κατά 2,3%, καταγράφοντας την πιο αρνητική αντίδραση σε απογοητευτικά αποτελέσματα από το β' τρίμηνο του 2022.

Επιπλέον, η μεταποιητική δραστηριότητα στη Γαλλία επέστρεψε σε ύφεση τον Ιούλιο. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση στη Γαλλία υποχώρησε στις 49,8 μονάδες τον Ιούλιο από 51,2 τον Ιούνιο.

Ασία

Μικτά πρόσημα παρουσίασαν οι δείκτες των χρηματιστηρίων Ασίας-Ειρηνικού.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,91%, ενώ ο Topix κατέγραψε απώλειες πάνω από 1%. Ο Kospi διολίσθησε κατά 4,41%, ενώ ο Kosdaq, ο δείκτης των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, ενισχύθηκε σημαντικά κατά 3,2%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα για τις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στις εξαγωγές επιβραδύνθηκε απροσδόκητα τον Ιούλιο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα, ενισχύοντας τα σημάδια οικονομικής αδυναμίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα της Κίνας της RatingDog υποχώρησε στις 50,9 μονάδες από τις 51,7 μονάδες του Ιουνίου.