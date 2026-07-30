Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας - Επιχειρούν 51 πυροσβέστες και 4 εναέρια

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας. Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Παράλληλα επισημαίνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.