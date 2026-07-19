Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα για να γίνει πρωθυπουργός

Το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Με ανάρτηση στoν λογαριασμό του στο facebook ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επικρίνει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως «έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός. Χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο κ. Μητσοτάκης «απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία». Τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και υπογραμμίζει πως όσα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη 13η σύνταξη είναι και κοστολογημένα και κοινωνικά δίκαια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ