Social Media: Πώς βυθίζεται ένας έφηβος και γιατί δεν φταίει ο ίδιος

Καμία από τις λειτουργίες που κρατούν ένα παιδί στην οθόνη δεν είναι τυχαία. Η ατελείωτη κύλιση, το βίντεο που ξεκινάει μόνο του, η ειδοποίηση που ανάβει την οθόνη τη στιγμή που το παιδί πήγε να κάνει κάτι άλλο, όλα αυτά είναι σχεδιαστικές επιλογές που έχουν έναν και μόνο στόχο, να μεγαλώσουν τον χρόνο παραμονής μέσα στην εφαρμογή.

Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού του 2026 και η δημόσια συζήτηση για τα ηλικιακά όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παρόλα αυτά καλό θα ήταν να μη μείνουμε μόνο στο νόμο. Σε αυτό το κείμενο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε για κάτι που προηγείται του νόμου και που σπάνια εξηγείται με απλά λόγια στους γονείς: τον μηχανισμό με τον οποίο ένα παιδί βυθίζεται στην οθόνη. Γράφω από μια ασυνήθιστη θέση. Για περισσότερο από μια δεκαετία συνεργάζομαι με ομάδα που διαχειρίζεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιων μεγάλων εταιρειών. Οπότε γνωρίζουμε πώς σχεδιάζεται το περιεχόμενο που τραβάει την προσοχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εργάζονται στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας πουν με βεβαιότητα ότι όταν ο έφηβος δεν μπορεί να αφήσει το κινητό, δεν είναι επειδή του λείπει η θέληση…

Καμία από τις λειτουργίες που κρατούν ένα παιδί στην οθόνη δεν είναι τυχαία. Η ατελείωτη κύλιση, το βίντεο που ξεκινάει μόνο του, η ειδοποίηση που ανάβει την οθόνη τη στιγμή που το παιδί πήγε να κάνει κάτι άλλο, όλα αυτά είναι σχεδιαστικές επιλογές που έχουν έναν και μόνο στόχο, να μεγαλώσουν τον χρόνο παραμονής μέσα στην εφαρμογή. Ο πιο ισχυρός μηχανισμός από όλους έχει όνομα στη βιβλιογραφία, λέγεται μεταβλητή ανταμοιβή. Με απλά λόγια… δεν ξέρεις τι θα φέρει το επόμενο τράβηγμα, μπορεί κάτι αδιάφορο, μπορεί κάτι συναρπαστικό, και ακριβώς αυτή η αβεβαιότητα σε κάνει να συνεχίζεις. Το επόμενο βίντεο στο feed λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Όσοι δουλεύουμε στον χώρο δεν το ανακαλύψαμε τώρα, το χρησιμοποιούμε καθημερινά ως εργαλείο δουλειάς. Η διαφορά είναι ότι εμείς το κάνουμε συνειδητά, ενώ ο δεκατετράχρονος που κάνει swipe στις δύο τα ξημερώματα όχι.

Υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια όπου ειδικότεροι από εμάς αναφέρουν ότι ο εγκέφαλος του εφήβου έχει μια ιδιαιτερότητα. Το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τον αυτοέλεγχο και τη στάθμιση των συνεπειών, ο προμετωπιαίος φλοιός, ωριμάζει τελευταίο, γύρω στα είκοσι πέντε. Την ίδια στιγμή, στην εφηβεία κορυφώνεται η ευαισθησία στην κοινωνική αποδοχή. Το παιδί νοιάζεται όσο ποτέ άλλοτε για το τι σκέφτονται οι συνομήλικοί του. Πάνω σε αυτό το βιολογικό έδαφος πατάει το like. Κάθε καρδούλα είναι μια μικρή δόση κοινωνικής επιβράβευσης που ο εγκέφαλος καταγράφει ως ευχαρίστηση και ζητάει να την επαναλάβει. Από την επαγγελματική πλευρά του διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό φαίνεται καθαρά στα νούμερα. Το νεανικό κοινό έχει τα υψηλότερα ποσοστά αλληλεπίδρασης από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα και οι πλατφόρμες το γνωρίζουν καλύτερα από όλους, γιατί πάνω σε αυτό χτίζουν τη διαφημιστική τους αξία. Με άλλα λόγια, ο έφηβος δεν είναι απλώς χρήστης του προϊόντος. Είναι το πιο πολύτιμο κοινό του.

Τα στάδια της «βύθισης» με αριθμούς

Η μετάβαση από τη φυσιολογική χρήση στην προβληματική δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά καταγράφεται πλέον με ακρίβεια. Η μεγάλη διεθνής έρευνα HBSC, που διεξάγεται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε σχεδόν 280.000 εφήβους σε 44 χώρες, με τη συμμετοχή της Ελλάδας μέσω του ΕΠΙΨΥ, δείχνει ότι το ποσοστό των εφήβων με προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκε από 7% το 2018 σε 11% το 2022. Προβληματική χρήση σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, δυσκολία να ελέγξει το παιδί τον χρόνο του, παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων και συμπτώματα στέρησης όταν δεν έχει πρόσβαση. Τα κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τα αγόρια, 13% έναντι 9%, ενώ πάνω από ένας στους τρεις εφήβους δηλώνει σχεδόν συνεχή διαδικτυακή επαφή, με το ποσοστό να φτάνει το 44% στα δεκαπεντάχρονα κορίτσια. Και υπάρχει ένα εύρημα που αξίζει να το κρατήσει κάθε γονιός. Σε πρόσφατη διεθνή έρευνα της εταιρείας GWI, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των νέων δήλωσαν ότι νιώθουν χειρότερα για τον εαυτό τους μετά τη χρήση των social media, ενώ σχεδόν οι μισοί είπαν ότι θα προτιμούσαν έναν κόσμο χωρίς διαδίκτυο. Νιώθουν χειρότερα και επιστρέφουν. Αυτό το παράδοξο είναι η καθαρότερη ένδειξη ότι δεν μιλάμε για συνήθεια αλλά για εθιστικό μοτίβο.

Τι βλέπει ο επαγγελματίας που δεν βλέπει ο γονιός…

Όταν ο γονιός βλέπει το παιδί σκυμμένο στην οθόνη, βλέπει έναν έφηβο που χαζεύει. Ο επαγγελματίας βλέπει κάτι διαφορετικό, έναν χρήστη μέσα σε ένα περιβάλλον που ανταγωνίζεται με επιστημονικά μέσα για κάθε δευτερόλεπτο της προσοχής του! Απέναντι στο παιδί δεν στέκεται μια εφαρμογή, στέκονται ομάδες μηχανικών και αναλυτών δεδομένων δοκιμάζουν καθημερινά τι κρατάει τον χρήστη περισσότερο και όταν δεν τον κρατάει αναπροσαρμόζονται ολόκληρες στρατηγικές εταιρειών. Αυτή η αναλογία δυνάμεων εξηγεί γιατί οι εντολές τύπου «άσε το κινητό» φέρνουν φτωχά αποτελέσματα. Και εξηγεί και κάτι ακόμη που το βλέπουμε συστηματικά στο πεδίο. Όταν η πίεση και η επιτήρηση αυξάνονται, η χρήση δεν μειώνεται, μετατοπίζεται. Πηγαίνει στα προσωπικά μηνύματα, στις κλειστές ομάδες, στο περιεχόμενο που εξαφανίζεται σε εικοσιτέσσερις ώρες. Το παιδί δεν βγαίνει από το νερό, απλώς βουτάει εκεί που ο γονιός δεν βλέπει.

Η πολιτεία συζητά αυτή την περίοδο ηλικιακά όρια και μηχανισμούς ελέγχου, και η συζήτηση αυτή έχει τη θέση της. Όμως η εμπειρία μας μέσα στον μηχανισμό οδηγεί σε ένα πιο ταπεινό και πιο πρακτικό συμπέρασμα. Το ισχυρότερο εργαλείο προστασίας δεν είναι η απαγόρευση αλλά η κατανόηση – εκπαίδευση.

Ένας έφηβος που ξέρει ότι το feed του είναι σχεδιασμένο σαν κουλοχέρης, ότι το like πατάει πάνω στη βιολογία του εγκεφάλου του και ότι η προσοχή του είναι το προϊόν που πουλιέται, αποκτά κάτι που καμία εφαρμογή γονικού ελέγχου δεν του δίνει, δηλαδή απόσταση από τον μηχανισμό. Όποιος καταλαβαίνει τον κουλοχέρη παίζει λιγότερο. Το στοίχημα για γονείς και σχολείο δεν είναι να κερδίσουν τον αλγόριθμο στη μάχη της προσοχής, γιατί αυτή η μάχη είναι άνιση. Είναι να μεγαλώσουν παιδιά που ξέρουν με ποιον παίζουν.



