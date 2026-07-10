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Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας

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Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας
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Δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε, κατά περίπτωση, ο Εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την χθεσινή έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε, κατά περίπτωση, ο Εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την χθεσινή έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν για το σοβαρό περιστατικό, αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Η δικογραφία για την υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου παραπέμπονται για τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι.

Από τα στοιχεία της κύριας έρευνας που ξεκινά, θα κριθεί αν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα, ενέργειες ή παραλείψεις των όποιων ενδέχεται να αναδειχθούν ως κρίσιμες για όσα έγιναν στο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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