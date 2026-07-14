Υπόθεση Marfin: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι

Τις απαντήσεις τους στο βαρύ κατηγορητήριο που τους χρεώνει τους θανάτους των τριών εργαζομένων στην Marfin εν μέσω της φωτιάς που προκλήθηκε από εμπρηστικό μηχανισμό, θα δώσουν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό τον Μάιο του 2010.

Τις απαντήσεις τους στο βαρύ κατηγορητήριο που τους χρεώνει τους θανάτους των τριών εργαζομένων στην Marfin εν μέσω της φωτιάς που προκλήθηκε από εμπρηστικό μηχανισμό, θα δώσουν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό τον Μάιο του 2010.

Οι κατηγορούμενοι που τους αποδίδεται ότι ήταν στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο προκαλώντας την τραγωδία που σημάδεψε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο για το πρώτο Μνημόνιο, καλούνται να αντικρούσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Μία κατηγορία που περιγράφει τον φρικτό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια, του 36χρονου Επαμεινώνδα Τσακάλη και της 32χρονης εγκύου στο πρώτο της παιδί, Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.

Οι δύο 42χρονοι, σύμφωνα με την υπεράσπιση τους, αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας. «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση, με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες» ανέφερε ο συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων Θανάσης Καμπαγιάννης.

Αμφισβητούν επίσης την αξιοπιστία του ανώνυμου email που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στην έρευνα των Αρχών. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος για να κληθεί να καταθέσει στην Ανάκριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, μετά από αντιπαραβολή φωτογραφιών λίγο πριν την επίθεση στην τράπεζα με άλλες, που κατασχέθηκαν το 2020 από πρόσωπο του αντιεξουσιαστικού χώρου και είχαν τραβηχτεί σε διακοπές το 2009, προκύπτουν ιδιαίτερα αντικείμενα, όπως καπέλα και σακίδια πλάτης, τα οποία «συνδέουν» τους κατηγορούμενους με εκείνους που βρέθηκαν στον χώρο του φονικού εμπρησμού.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ