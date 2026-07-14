Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν - Τραμπ: «Παραμένει πιθανή η συμφωνία»

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό αργά χθες Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο στρατός του ετοιμαζόταν να χτυπήσει «δυνατά» την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Στις 16:45 (σ.σ. ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ· στις 23:45 ώρα Ελλάδας) η Κεντρική Διοίκηση άρχισε να εξαπολύει για τρίτη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα εναντίον του Ιράν», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

«Τα πλήγματα αυτά θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να φθείρουν τη δυνατότητά τους να επιτίθενται εναντίον αθώων αμάχων και της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».