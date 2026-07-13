Ιράν: Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα υποβρύχιο και εγκατάσταση συντήρησης πλοίων

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν χθες Κυριακή χρησιμοποιώντας drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τη νύχτα έπληξε δεκάδες στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, εξοπλισμό πυραύλων και drones, καθώς και μικρά σκάφη. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας πλήγματα, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.