Συρία: Ένας νεκρός και 36 τραυματίες από τις εκρήξεις στη Δαμασκό

Οι βομβιστικές επιθέσεις στη Δαμασκό στη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 36.

Οι βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, στη Δαμασκό στη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 36, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν σήμερα οι συριακές αρχές.

«Ο οριστικός απολογισμός των δύο εκρήξεων που σημειώθηκαν (...) κοντά στο κτίριο του υπουργείου Τουρισμού στη Δαμασκό είναι ένας θάνατος και 36 τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ.

Δύο αυτοσχέδιες βόμβες εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης κοντά στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει ο Μακρόν στη συριακή πρωτεύουσα. Εκείνη την ώρα ο αρχηγός του γαλλικού κράτους είχε ήδη αναχωρήσει για το προεδρικό μέγαρο για συναντήσεις με τον ομόλογό του Άχμαντ αλ Σάρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κηλίδες αίματος στο πεζοδρόμιο κοντά στο πολυτελές ξενοδοχείο και σπασμένα τζάμια στο υπουργείο Τουρισμού, που βρίσκεται από την απέναντι πλευρά.

'Ηταν η πρώτη επίσκεψη ηγέτη μιας δυτικής δύναμης αφότου ένας ισλαμικός συνασπισμός ανέλαβε την εξουσία στη Συρία έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ