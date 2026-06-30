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Καύσωνας στην Ευρώπη: Θερμοκρασίες άνω των 35 °C για τουλάχιστον 95 εκατομμύρια πολίτες

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Καύσωνας στην Ευρώπη: Θερμοκρασίες άνω των 35°C για τουλάχιστον 95 εκατομμύρια πολίτες
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Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη.

Ο καύσωνας υποχωρεί αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, ιδίως στην ανατολική και τη νότια, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), δηλαδή για δύο στους πέντε.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Χθες, το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 06:00 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατ. κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

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