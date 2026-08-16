Τουρισμός

Οι καλύτερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες για βουτιές σε τιρκουάζ νερά

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Οι καλύτερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες για βουτιές σε τιρκουάζ νερά
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Από πολυφωτογραφημένες αμμουδιές με τιρκουάζ νερά μέχρι μικρούς απομονωμένους όρμους, οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων προσφέρουν ένα μαγευτικό σκηνικό.

Η καθημερινότητα στις Μικρές Κυκλάδες κυλά με αργούς ρυθμούς και το καλοκαίρι θυμίζει άλλες εποχές. Κουφονήσια, Δονούσα, Σχοινούσα και Ηρακλειά, μαζί με τις μικρότερες και ακατοίκητες νησίδες του συμπλέγματος, κρατούν ακόμη την αυθεντικότητά τους, με χρυσές αμμουδιές, διάφανα νερά και μικρούς όρμους.

Οι παραλίες των Μικρών Κυκλάδων δεν χρειάζονται εντυπωσιακές υποδομές για να κερδίσουν τις εντυπώσεις, καθώς είναι από τις ομορφότερες όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου. Άλλες είναι εύκολα προσβάσιμες με τα πόδια, άλλες απαιτούν λίγο περπάτημα και κάποιες τις προσεγγίζετε με καραβάκι. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι τα τιρκουάζ νερά και οι αμμουδιές που θυμίζουν εξωτικό προορισμό.

Διαβάστε το άρθρο στο Travelgo.gr

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