Πετρέλαιο: Απώλειες άνω του 2% εν μέσω πτώσης της ζήτησης και εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεψε χαμηλότερη ζήτηση για το έτος λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, αφού ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεψε χαμηλότερη ζήτηση για το έτος λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν 2,4% στα 81,25 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διολίσθησε 2% χαμηλότερα στα 87,07 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 4% μέχρι στιγμή αυτή την εβδομάδα.

Η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος, περίπου 510.000 bpd περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με τον IEA.

«Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες και οι θαλάσσιες διαταραχές» υπονομεύουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, δήλωσε ο IEA. Η προσφορά παρέμεινε 6,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι περισσότερο πετρέλαιο διακινείται μέσω του Ορμούζ από ό,τι δείχνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις. Ο επταήμερος μέσος όρος για τις εξαγωγές μέσω του Στενού είναι περίπου 9 εκατομμύρια bpd, δήλωσε ο Ράιτ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει επισφαλής για τους ναυτιλιακούς, με επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα να σημειώνονται αυτή την εβδομάδα. Οι σύμμαχοι Χούθι του Ιράν στην Υεμένη, εν τω μεταξύ, ισχυρίστηκαν την Πέμπτη ότι στόχευσαν ένα διυλιστήριο στην περιοχή Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας με drones.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαφωνούν για το ποιος ελέγχει το Ορμούζ. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι έκλεισε το στενό και ότι θα ανοίξει ξανά την πλωτή οδό μόνο αφού η Ουάσινγκτον ικανοποιήσει τα αιτήματά της. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, οι θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα κρατούν τους επενδυτές ανήσυχους. Η ακτογραμμή του Ομάν έχει αρχίσει να επηρεάζεται από μια τεράστια διαρροή πετρελαίου, η οποία προκλήθηκε από δεξαμενόπλοιο που προσάραξε στις 30 Ιουνίου και μετέφερε περίπου 800.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου και βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις. Μάλιστα, η διαρροή σημειώνεται κοντά σε φυσικό καταφύγιο, όπου φιλοξενείται άγρια ζωή, μεταξύ των οποίων φάλαινες της Αραβικής Θάλασσας και κορμοράνοι Σοκότρα.

Όπως δήλωσε ο Christopher Tahir, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγορών της Exness, «η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την πιθανότητα πλήρους επαναλειτουργίας της πλωτής οδού θα μπορούσε να αφήσει τις τιμές του πετρελαίου εκτεθειμένες σε ανοδικές τάσεις σε μια εποχή που η αγορά παραμένει σφιχτή». Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιοδήποτε πρόσθετο εμπόδιο θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα.