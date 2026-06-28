Ειδήσεις | Διεθνή

Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής, αρκετοί τραυματίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής, αρκετοί τραυματίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Σουηδίας εξέδωσε σήμερα συναγερμούς για καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος του νότου της χώρας.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, όταν κεραυνός χτύπησε σήμερα ένα δέντρο σε ένα πάρκο αναψυχής στη Σκάνια, στη νότια Σουηδία, ανακοίνωσαν το πάρκο Tosselilla Sommarland και οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

«Σήμερα, είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα στην Tosselilla, που προκάλεσε κεραυνούς, οι οποίοι έπληξαν απευθείας τον χώρο. Ως συνέπεια, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε στο Facebook το πάρκο Tosselilla Sommarland.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές διευκρίνισαν κατόπιν πως μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών νοσηλεύεται με «σοβαρά τραύματα».

Άλλοι δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ δύο ενήλικες και πέντε παιδιά έλαβαν φροντίδα επί τόπου.

«Όλοι τους υπέστησαν ελαφρά τραύματα», έγινε γνωστό από την περιφέρεια της Σκάνια σε ένα δελτίο Τύπου.

Η κρατική τηλεόραση SVT μετέδωσε πως το πάρκο αναψυχής ανέμενε την καταιγίδα και είχε διασφαλίσει πως δεν θα υπήρχαν επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του ή στις πισίνες του υδάτινου πάρκου του.

Εντούτοις, ο κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο και κλαδιά έπεσαν πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων που περνούσε τυχαία από το σημείο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Σουηδίας εξέδωσε σήμερα συναγερμούς για καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος του νότου της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο διπλός κίνδυνος για κονδύλια και δαπάνες – Πώς μπορεί να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός

Κτηματολόγιο: Τι φέρνει η επόμενη ημέρα για τις Πολεοδομίες και την αγορά ακινήτων

Τα 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου είναι περιβαλλοντικό μέτρο ή επίδομα σε ψαράδες;

tags:
Σουηδία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider