Tesla: Η NHTSA ολοκλήρωσε την έρευνα για το σύστημα διεύθυνσης σε 376.000 EV της αυτοκινητοβιομηχανίας

Το πρόβλημα αφορούσε σε οχήματα των μοντέλων Model 3 και Model Y του έτους κατασκευής 2023.

Οι αμερικανικές αρχές οδικής ασφάλειας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ολοκλήρωσαν την έρευνά τους σχετικά με την απώλεια υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης σε οχήματα της Tesla, λαμβάνοντας υπόψη την ανάκληση που πραγματοποίησε η εταιρεία πέρυσι για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) ανέφερε ότι η έρευνα, η οποία είχε εξελιχθεί στο στάδιο της τεχνικής μηχανολογικής ανάλυσης (engineering analysis), αφορούσε περίπου 376.241 οχήματα των μοντέλων Model 3 και Model Y του έτους κατασκευής 2023.

Η NHTSA ξεκίνησε προκαταρκτική αξιολόγηση τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από αναφορές για απώλεια του ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης σε οχήματα Tesla Model 3 και Model Y, καθώς ορισμένοι ιδιοκτήτες κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν να στρίψουν το τιμόνι ή ότι απαιτούνταν σημαντικά μεγαλύτερη δύναμη για την περιστροφή του.

Στις αρχές του 2024, η έρευνα αναβαθμίστηκε σε στάδιο τεχνικής μηχανολογικής ανάλυσης, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το εικαζόμενο ελάττωμα.

Στις αρχές του 2025, η Tesla προχώρησε σε ανάκληση περίπου 376.000 οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής υποβοήθησης του τιμονιού, η οποία μπορούσε να καταστήσει την οδήγηση δυσκολότερη, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι η ανάκληση δεν πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στην έρευνα της NHTSA, η οποία παρέμενε σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο.

Στην ανακοίνωση της ανάκλησης αναφερόταν ότι η Tesla είχε διαθέσει ασύρματα (over-the-air) μια ενημέρωση λογισμικού, σχεδιασμένη να αποτρέπει βλάβες από υπέρταση και την υπερφόρτιση των εξαρτημάτων οδήγησης του ηλεκτροκινητήρα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, πρόβλημα που είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η δύναμη που απαιτούνταν για την περιστροφή του τιμονιού.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάκληση που πραγματοποίησε η Tesla, το Γραφείο Διερεύνησης Ελαττωμάτων (Office of Defects Investigation) της NHTSA ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την τεχνική μηχανολογική ανάλυση (engineering analysis) που είχε διενεργήσει.