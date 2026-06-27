Δημοσκόπηση GPO για τα «Παραπολιτικά»: Πρώτη η ΝΔ με 29,4%, στο 16,3% η ΕΛ.Α.Σ.

Σε αντίθετη πορεία το ΠΑΣΟΚ που καταγράφει 11,5% - ποσοστό μειωμένο απ' το 12,4% της προηγούμενης δημοσκόπησης. Χάνει δυνάμεις η «Ελπίδα».

Άνοδο στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δείχνει νέα δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε για τα «Παραπολιτικά». Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει ποσοστό 29,4%, από 28,6% που είχε στην τελευταία μέτρηση της εταιρείας.

Δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, με την ΕΛ.Α.Σ. να σημειώνει και αυτή άνοδο από το 15,1% της προηγούμενης δημοσκόπησης της GPO.

Σε αντίθετη πορεία το ΠΑΣΟΚ που καταγράφει 11,5% - ποσοστό μειωμένο απ' το 12,4% της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακτά μέρος των ποσοστών της, καθώς καταγράφει ποσοστό 9,2% από 8,9%, την ώρα που η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει μεγάλες δημοσκοπικές απώλειες με ποσοστό 7,8% από το 10,5% της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Η εκτίμηση ψήφου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται: ΝΔ: 29,4% (28,6%), ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%), ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%), Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%), ΚΚΕ: 9% (8,6%), «Νίκη»: 1,1% (1,6%), «Ελπίδα»: 7,8% (10,5%), Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%), Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%), ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%), ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%), Άλλο: 4,7% (3,4%).

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η δημοσκόπηση δείχνει: ΝΔ: 26% (25%), ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%), ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%), Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%), ΚΚΕ: 8% (7,5%), «Ελπίδα»: 6,9% (9,2%), Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%), Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%), ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%), ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%), «Νίκη»: 1% (1,4%), Άλλο: 4,1% (2,9%), Αναποφάσιστοι: 10,4% (11,6%).

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα;

Ενδιαφέρον προκαλεί το ερώτημα της δημοσκόπησης «πολιτική αλλαγή η σταθερότητα». Το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας.